把兒子從活的講成死的 賴皮男詐走64萬多元

這樣也行？陳姓男保全員見謝姓後進想法單純，竟陸續以「兒子車禍住院開刀、兒子術後須轉院療養、兒子病情惡化死亡、兒子須火化入塔」等理由誆騙謝男，陳把兒子從活的講成死的，成功從謝身上詐走64萬9千元，事後，謝一再催討，陳僅勉強吐還7萬多元，謝向法院提出民事訴訟，即使謝與陳取得和解，對方仍一毛不償，無賴行為讓謝男氣炸，提告陳詐欺；新竹地院審理終結，依詐欺取財罪，處有期徒刑7個月。

經查，陳男於105 年5 月認識後進謝男，據陳觀察，謝的交友往來及想法單純，便萌生歹念，同年9 月至106 年10月，陳陸續以「兒子車禍住院開刀、兒子術後須轉院療養、兒子病情惡化死亡、兒子須火化入塔、女兒從大陸地區返臺需租屋、朋友的兒子坐牢」等理由，訛詐謝，讓對方信以為真，陸續借款64萬9千元給陳。

不料，陳男借錢後並未依約定還款，經謝男一再催討，也僅免強吐出7 萬7千元，甚至謝對陳提出民事訴訟，兩人在法官面前達成和解，陳男仍耍賴不還錢，讓謝氣炸，認為自己受騙，又一狀告上法院。