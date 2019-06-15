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把兒子從活的講成死的 賴皮男詐走64萬多元

2019-06-15 19:23聯合報 記者王駿杰黃瑞典╱即時報導

這樣也行？陳姓男保全員見謝姓後進想法單純，竟陸續以「兒子車禍住院開刀、兒子術後須轉院療養、兒子病情惡化死亡、兒子須火化入塔」等理由誆騙謝男，陳把兒子從活的講成死的，成功從謝身上詐走64萬9千元，事後，謝一再催討，陳僅勉強吐還7萬多元，謝向法院提出民事訴訟，即使謝與陳取得和解，對方仍一毛不償，無賴行為讓謝男氣炸，提告陳詐欺；新竹地院審理終結，依詐欺取財罪，處有期徒刑7個月。

經查，陳男於105 年5 月認識後進謝男，據陳觀察，謝的交友往來及想法單純，便萌生歹念，同年9 月至106 年10月，陳陸續以「兒子車禍住院開刀、兒子術後須轉院療養、兒子病情惡化死亡、兒子須火化入塔、女兒從大陸地區返臺需租屋、朋友的兒子坐牢」等理由，訛詐謝，讓對方信以為真，陸續借款64萬9千元給陳。

不料，陳男借錢後並未依約定還款，經謝男一再催討，也僅免強吐出7 萬7千元，甚至謝對陳提出民事訴訟，兩人在法官面前達成和解，陳男仍耍賴不還錢，讓謝氣炸，認為自己受騙，又一狀告上法院。

法官認為，陳男因缺錢花用，不思正途獲取財務，反而以詐術取得他人財產上的利益，破壞社會人與人之間的信任關係，顯然欠缺法治及尊重他人財產權觀念，雖然陳在應訊時坦承犯行，至今仍未依和解條件返還款項，僅償還7 萬7千元，審酌依法判刑。

陳男見謝男想法單純，竟陸續以「兒子車禍住院開刀、兒子術後須轉院療養、兒子病情惡化...
陳男見謝男想法單純，竟陸續以「兒子車禍住院開刀、兒子術後須轉院療養、兒子病情惡化死亡、兒子須火化入塔」等理由誆騙謝。男圖／報系資料照片
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民事訴訟詐欺車禍
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