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強拉女網友上摩鐵性侵 渣男被判4年10月

2019-06-15 16:24聯合報 記者邵心杰╱即時報導

呂姓男子2年前與女網友相約談判，逕自將轎車開進摩鐵，女方不從兩度開啟車門嘗試逃跑，仍遭拉回車上，兩人進入房內大吵，他不顧女方掙扎反抗，強行脫光衣物性侵，致其背、腿部滿抓痕及瘀青；距案發逾1年半女方出庭仍情緒崩潰大哭，呂否認強制性交，辯稱嗓門較大嚇到對方，台南地院認呂犯強制性交罪，處4年10月徒刑，可上訴。

判決指出，女方說，她不敢讓家人知道，而對方又曾經告訴她，認識很多有名望的人，還有只要她報警事情鬧大，連警方都來了，他就要找她的家人並把事情公開，讓她不能在社區立足、要她付出代價，所以一度隱忍不敢激怒對方。

然而，呂仍將她的姓名及女兒的名字公布在line的動態，當晚徹夜未睡，隔天叫女兒趕緊把臉書所有照片及訊息全數刪除，連女兒飽受精神折磨，她也有輕生念頭。院方審理時出庭應訊，陳述時時常出現啜泣、崩潰大哭、聲音顫抖、沙啞、哽咽、嘆氣、不斷深呼吸，情緒激動，哭到上氣不接下氣等情形，致陳述中斷。

經法院勘驗監視器錄影畫面，摩鐵櫃台人員對話 「好奇怪喔，那個女生很不想進來，然後那個男生一直拉著他」、「我那時候很猶豫到底該不該給他耶」 、「恐怖 」。合議庭法官認女方遭強制性交的情形，是有所依據。

呂否認有強制性交的犯行，辯稱案發時經過溝通後，對方有同意跟他發生性行為。他表示，開車載女方前往摩鐵，女方到達時不想進入，開啟車片要下車， 並將車門關上，進入摩鐵後，與女方發生爭執行，嗓門較大，女方表示被嚇到。

合議庭審酌呂為圖滿足一己之慾，不知尊重他人的性自主自由，恣意違反女方意願而對其強制性交，使女方承受身體遭侵犯的苦痛，且犯後猶飾詞否認犯行。院方認呂犯強制性交罪，處4年10月徒刑。

台南地院合議庭審酌呂為圖滿足一己之慾，不知尊重他人的性自主自由，恣意違反女方意願...
台南地院合議庭審酌呂為圖滿足一己之慾，不知尊重他人的性自主自由，恣意違反女方意願而對其強制性交，認他犯強制性交罪，處4年10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
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摩鐵性侵
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