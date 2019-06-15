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交友軟體惡男不滿她拒絕留宿 疑在飲品下藥性侵！

2019-06-15 16:21聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

潘姓男子在交友網站「愛情公寓」認識女友小娜（化名），2017年邀她到家中作客，涉嫌瞞著小娜在飲品中摻入四級毒品佐沛眠，小娜飲用2口後，發現可疑白色粉末，全身暈眩，潘抱起小娜進入臥室，趁她無力抵抗，強制性交得逞。士林地檢署偵查終結，依法對潘男提起公訴。

起訴指出，潘男在愛情公寓認識小娜，兩人進而交往成為男女朋友，但小娜在交往過程中一直未答應要留宿潘男家，潘疑似心生不滿，2017年6月25日下午4時許，潘邀約小娜到家裡，涉嫌在飲品內下安眠藥，趁小娜意識模糊，以生殖器插入方式強制性交得逞。

小娜指控，潘邀約她到住處，進屋後潘先到了一杯梅酒，隨後又到了一杯白開水，「喝了2口發現水杯有白色顆粒漂浮」，當下立刻詢問潘男，潘轉身又再倒一杯，不久後陷入暈眩、意識逐漸模糊，還全身無力，潘男抱她進房間性侵得逞，返家後發現身體異狀，26日凌晨2時許就到醫院就醫並報警。

潘男到案後喊冤，「沒有在飲品中下藥」，小娜在性行為過程，沒有說不要，也沒有推開制止，拒絕接受調查測謊。潘辯稱，25日晚上7時許開車送小娜回家，在電梯中她神色正常，沒有被下藥性侵。

檢方指出，小娜飲用2口含有白色顆粒的水，服用佐沛眠劑量可能不多，且根據監視器畫面顯示，當日到潘男住處時間約為2個半小時，並非短暫，離開住處時，藥效應有消退情形，就算電梯監視器未流入出異常，也不能因此認為虛捏遭性侵。

檢方調查，案發後小娜打電話告知胞姊，遭男友下藥性侵，電話中語氣激動、聲音顫抖，性侵案後，小娜性格轉變，醫院就診記錄為「遭網友下藥強制性交，看到路人都會害怕」，諮詢師也稱小娜屬於創傷階段，生活作息、睡眠接受極大影響。

根據台大醫院鑑定，小娜在案發後就醫採集的尿液、血清，均檢出佐沛眠成分，小娜和家人在案發前都沒有服用安眠藥事實。小娜下體驗出與潘男相符的DNA，足認有性器官接合性交。全案依照以藥劑強制性交罪嫌提起公訴。

女子疑遭男友下藥性侵。示意圖／本報資料照片
女子疑遭男友下藥性侵。示意圖／本報資料照片
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