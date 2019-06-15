「享瘦」卻害玉腿刮痕累累 美妍館美容師涉過失判拘役

2019-06-15 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市美妍館陳姓美容師前年底替林姓顧客美臀、美腿，操作LPG美容按摩儀器時，機器探頭不慎刮傷女顧客玉腿，林女白皙玉腿上慘留15道長短不一的刮痕，最長一道傷痕甚至長達15公分，且其臀部也有5處刮傷，皮痛難忍，指控陳姓美容師涉嫌業務過失傷害。橋頭地方法院依法判處陳姓美容師拘役50日，得易科罰金5萬元。

林姓女顧客前年12月9日向美妍館預約美體按摩課程，課程結束後，她卻發現腿部一直有刺痛感，起初致電美妍館詢問症狀是否正常，當時美妍館店長回覆，應是精油所引起的正常刺辣感，她才不以為意，沒想到晚上林女老公返家後，驚見她腿部有傷痕，「嚇了一跳」，趕緊拍照存證，林女隨後也就醫，並告陳姓美容師涉嫌業務過失害她受傷。

陳姓美容師坦承曾以美容按摩儀器，替林女瘦身保養，但矢口否認犯業務過失傷害。她當庭辯稱，該美容儀器是全新的，事前也是用過，都沒有問題。

據陳姓美容師供述，該套美容按摩儀器採吸放原理，不會對人體造成刮傷，還稱林女當下不僅沒反應疼痛，還要求加強力道，甚至繼續預約下次課程；況且，林女若真的負傷、疼痛不已，不可能還先赴約與朋友聊天，拖到隔日才就診，認為有違常理，並懷疑林女求償50萬元，動機不單純。

林女供稱，自己享受瘦身課程長達10餘年，每周固定從事2、3小時美體按摩，「我可以承受很大力的震動」，也自知皮膚白皙透薄，療程後出現瘀青也屬正常，「但不可能割傷」。林女表示，課程中由於身體熱痛，無法直接反應是身體刮傷疼痛還是瘀青疼痛，直到回家才發現不對勁求醫。

經查，有疑慮的美容儀器附有4塊金屬，橋頭地方法院將林女傷勢照片送刑事局鑑定比對，發現林女瘀傷、割傷痕跡集中臀部、大腿後側，且刮傷痕跡幾乎都是長條、平行傷痕，符合該機器反覆直線推拉模式。