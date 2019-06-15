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被下士襲臀 上兵崩潰、不能簽志願役…法院判賠8萬元

2019-06-15 12:51聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

海軍陸戰隊張姓下士去年深夜凌晨帶同部隊上兵至衛哨亭交接時，假借職務監督之便，趁隙用手指尖由下而上撫摸上兵臀縫，上兵精神受嚴重衝擊。橋頭地方法院認定張姓下士意圖性騷擾，依法判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元；近日又判張應賠償受害上兵8萬元精神慰撫金及相關醫藥費。

判決指出，張姓下士與被騷擾的上兵同樣服役於海軍陸戰隊登陸戰車大隊第三中隊。去年1月25日凌晨1時45分，張姓下士領該上兵至大門口衞哨亭與另名站哨衛兵交接。

當時，張姓下士站在上兵背後，等待兩名站哨衛兵準備交接臂章，其中一人轉身將交接事項紀錄簿放回原處時，趁隙對前方的上兵性騷擾，以指尖由下而上觸摸上兵臀縫。

上兵稱被張姓下士性騷擾後，身心嚴重受創，開始出現情緒低落、失眠等症狀，精神狀況不佳連帶影響他工作表現，不僅害他無法領取年終、考績獎金，役期屆滿時也無法續簽志願役，嚴重打擊他經濟生活，求償50萬元精神衛撫金及925元醫療費用。

然而，張姓下士卻辯稱，雖然自己確實有對上兵性騷擾，但該上兵無法續簽志願役是因自身工作表現，無法究責騷擾事件，還指稱該上兵早在事發前就有精神相關就醫紀錄，請求法官駁回。

橋頭地方法院審理指出，張姓下士確實曾對上兵性騷擾，侵害上兵身體自主權，被害人出現驚嚇、恐懼、自尊受傷等情節應能採信，再考量該被害上兵國中畢業後從事臨時工，收入不固定。至於張姓下士有軍職收入、名下有車，判他應賠償8萬元精神慰撫金及醫療費用925元，可上訴。

海軍陸戰隊張姓下士對上兵性騷擾，被判有期徒刑3月，同時判賠8萬元精神慰撫金。示意...
海軍陸戰隊張姓下士對上兵性騷擾，被判有期徒刑3月，同時判賠8萬元精神慰撫金。示意圖／ingimage
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性騷擾志願役
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