孕媽咪慣犯開團詐銷奶粉尿布...又有104名婆媽受害

2019-06-15 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市莊姓女子長期經手嬰兒日常用品買賣，多方開設「高雄嬰兒用品連線」、「On Line嬰兒雜貨用品」等群組，慣以低價薄利多銷手法經營團購生意，卻經營不善衍生債務問題，她主打「降價出售」、「買一送一」、「滿額抽獎」，誘騙婆媽族群匯款，事後卻惡意不交貨，短短2年間吸金138萬餘元，被害人多達104人。橋頭地方法院依詐欺罪，判莊女應執行有期徒刑4年。

判決指出，莊女自2014年起，陸續開群「高雄嬰兒用品連線」、「On Line嬰兒雜貨用品」、「恰恰集團蘑菇兒」、「花花柑仔店」等團購群組，張貼嬰兒用品訊息，以低價促銷刺激婆媽消費者下單，卻資金周轉遇難，背上大筆債務。隨後，莊女才意圖詐欺，夥同陳姓友人刊登、散布不實假訊息，引誘消費者匯款，再捲款倒團。

黃姓、李姓消費者只是上網看到嬰幼兒產品促銷訊息，就下單訂購尿布、奶粉、嬰兒座椅等商品，賣家卻頻頻稱廠商未出貨、不確定出貨、可退款、可自取等理由推遲交貨，消費者才驚覺受騙報警。檢警循線追查發現，莊女團購集團受騙被害人多達104人，分別被訛騙數萬元、數千元不等，最大苦主被騙走27萬餘元。

檢警逐一比對受害情節，發現莊女擔心匯款紀錄有跡可循，有多筆交易要求受害者改寄現金袋，企圖製造斷點。

莊女到案坦承犯案，也與不等被害人調解、達成和解，陸續返還數千元不等金額；至於陳姓同夥仍通緝在逃。

法官審理查出，莊女在此案前，也曾以相同手法犯案，前案吸金1800餘萬，被害人達97人，已被高雄地方法院判有期徒刑8年。