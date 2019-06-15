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醫生開庭嗆法官「被買通了」侮辱法官判處拘役20天

2019-06-15 10:51聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣一名醫生去年因醫療糾紛民事賠償案，在法院開庭審理時，醫生質疑法官審理公正性，接續出言侮辱承審法官，「在演戲而已嘛」、「我現在高度懷疑你們是一夥的」、「被買通了還講什麼」，貶損依法執行職務公務員人格及社會評價，苗栗地院審理後，判這名醫生犯侮辱公務員罪，處拘役20天，可易科罰金。

苗栗地院判決指出，這名醫生因醫療糾紛案被提告民事侵權行為損害賠償，醫生在法官開準備程序庭時，接續出言侮辱承審法官，「被買通了還講什麼」等語，全案經提告當事人的代理人告發，苗栗地檢署偵查起訴。

法院審理時，這名醫生辯稱，不是故意侮辱承審法官，是認為承審法官在民事事件審理過程中，沒有持以中立立場，顯然偏頗對方。他跟承審法官無冤無仇。醫生辯稱，說那些話是在質疑承審法官，我在一個沒有理性狀態下，我就懷疑承審法官跟原告他們兩個是配合的，那東西都是假，民事事件開了5、6次停，每次都很冗長。

苗栗地院審理認為，醫生若對承審法官訊問內容、審理方向不認同或有意見，在法院審理過程中，自得加以釐清並提出相關資料佐證，縱對承審法官的訴訟指揮、庭期安排懷有不滿，仍得以司法途徑主張權利、請求救濟，而不是得以毫無憑據具侮辱性的言詞謾罵承審法官。

法官考量，這名醫生恣意在法院公開進行準備程序中，當場對執行職務的法官言語侮辱，妨害法院開庭正常運作，侵害公務機關執行職務的嚴正性，輕蔑司法、視國家公權力為無物，影響社會秩序及國家公權力執行，行為應予非難，考量犯後坦承客觀事實的態度等，判處拘役20天，可易科罰金2萬元，可上訴。

苗栗地檢、苗栗地院外觀。圖／報系資料照
苗栗地檢、苗栗地院外觀。圖／報系資料照
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