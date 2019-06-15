醫生開庭嗆法官「被買通了」侮辱法官判處拘役20天

2019-06-15 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣一名醫生去年因醫療糾紛民事賠償案，在法院開庭審理時，醫生質疑法官審理公正性，接續出言侮辱承審法官，「在演戲而已嘛」、「我現在高度懷疑你們是一夥的」、「被買通了還講什麼」，貶損依法執行職務公務員人格及社會評價，苗栗地院審理後，判這名醫生犯侮辱公務員罪，處拘役20天，可易科罰金。

苗栗地院判決指出，這名醫生因醫療糾紛案被提告民事侵權行為損害賠償，醫生在法官開準備程序庭時，接續出言侮辱承審法官，「被買通了還講什麼」等語，全案經提告當事人的代理人告發，苗栗地檢署偵查起訴。

法院審理時，這名醫生辯稱，不是故意侮辱承審法官，是認為承審法官在民事事件審理過程中，沒有持以中立立場，顯然偏頗對方。他跟承審法官無冤無仇。醫生辯稱，說那些話是在質疑承審法官，我在一個沒有理性狀態下，我就懷疑承審法官跟原告他們兩個是配合的，那東西都是假，民事事件開了5、6次停，每次都很冗長。

苗栗地院審理認為，醫生若對承審法官訊問內容、審理方向不認同或有意見，在法院審理過程中，自得加以釐清並提出相關資料佐證，縱對承審法官的訴訟指揮、庭期安排懷有不滿，仍得以司法途徑主張權利、請求救濟，而不是得以毫無憑據具侮辱性的言詞謾罵承審法官。