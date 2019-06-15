女上兵衛哨躲庫房偷歇辯「生理痛」 處拘役20日

2019-06-15 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



海軍陸戰隊吳姓女上兵去年執行深夜0時至2時安全士官衛哨勤務，自稱身體不適，在未呈報幹部、長官情況下，擅離勤務，躲到10公尺外訓練庫房偷歇，幹部夜間巡查當場抓包。橋頭地方法院一審依擅離勤務所在地罪科處拘役20日，沒想到吳姓女上兵不服判決，上訴主張生理期不適，請求緩刑，但法官發現，吳兵案發前後屢屢延遲交接衛哨勤務、缺席未到，怠忽軍紀，上訴駁回。

吳姓女上兵先前服役於海軍陸戰隊登陸戰車大隊運輸第三中隊時，表定在2月23日0時至2時負責衛哨勤務，理應待在安全士官桌處執勤，卻被林姓巡查幹部發現她偷偷躲在，訓練庫房內休息，被高雄憲兵隊送橋頭地檢署查辦。

吳姓女上兵到案坦承至庫房休息，且有林姓幹部、海軍陸戰隊登陸戰衛哨勤務輪值簿佐證，檢、審認定她罔顧現役軍人重法守紀職責，棄營區安全於不顧，擅自躲到訓練房庫休息，行為影響軍紀，犯後一度否認犯行，未見悔意，態度不算良好，橋頭地方法院依擅離勤務所在地罪科處拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

然而，吳姓女上兵不服判決，以「量刑過重」為由上訴。她指稱，自己因生理期身體不舒服，才離開衛哨處所稍作休息，自己也是直到因案移送，才知道自己實際上根本不符合衛哨資格，若原本服役單位有審核她是否具衛哨資格，她就不至於觸法，請求宣告緩刑。

法官調查，吳姓女上兵雖曾患憂鬱症，且有相關診斷證明，但接連兩年執勤狀況都正常，無精神異常，判斷符合衛哨勤務資格；再者，就算她生理期不舒服，也應循正當管道，向部隊長官反映，再由部隊長官調整執勤班表，而非擅離崗位，原審判決無過當。

經查，吳姓女上兵擅離崗位並非初犯，她在案發前一個月就曾因延遲交接衛哨勤務，被所屬部隊處申誡1次，之後又陸續因集合未到，被記過1次、申誡2次，判斷她怠忽軍紀並非偶發事件，不具有宣告緩刑理由，可上訴。