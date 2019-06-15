親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
模範警察遭槍殺
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

逃犯條例修法 港府今將宣布喊停但不撤

郭、韓誰對蔡英文來說好對付？網友票選一面倒看衰他

女上兵衛哨躲庫房偷歇辯「生理痛」 處拘役20日

2019-06-15 09:54聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

海軍陸戰隊吳姓女上兵去年執行深夜0時至2時安全士官衛哨勤務，自稱身體不適，在未呈報幹部、長官情況下，擅離勤務，躲到10公尺外訓練庫房偷歇，幹部夜間巡查當場抓包。橋頭地方法院一審依擅離勤務所在地罪科處拘役20日，沒想到吳姓女上兵不服判決，上訴主張生理期不適，請求緩刑，但法官發現，吳兵案發前後屢屢延遲交接衛哨勤務、缺席未到，怠忽軍紀，上訴駁回。

吳姓女上兵先前服役於海軍陸戰隊登陸戰車大隊運輸第三中隊時，表定在2月23日0時至2時負責衛哨勤務，理應待在安全士官桌處執勤，卻被林姓巡查幹部發現她偷偷躲在，訓練庫房內休息，被高雄憲兵隊送橋頭地檢署查辦。

吳姓女上兵到案坦承至庫房休息，且有林姓幹部、海軍陸戰隊登陸戰衛哨勤務輪值簿佐證，檢、審認定她罔顧現役軍人重法守紀職責，棄營區安全於不顧，擅自躲到訓練房庫休息，行為影響軍紀，犯後一度否認犯行，未見悔意，態度不算良好，橋頭地方法院依擅離勤務所在地罪科處拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

然而，吳姓女上兵不服判決，以「量刑過重」為由上訴。她指稱，自己因生理期身體不舒服，才離開衛哨處所稍作休息，自己也是直到因案移送，才知道自己實際上根本不符合衛哨資格，若原本服役單位有審核她是否具衛哨資格，她就不至於觸法，請求宣告緩刑。

法官調查，吳姓女上兵雖曾患憂鬱症，且有相關診斷證明，但接連兩年執勤狀況都正常，無精神異常，判斷符合衛哨勤務資格；再者，就算她生理期不舒服，也應循正當管道，向部隊長官反映，再由部隊長官調整執勤班表，而非擅離崗位，原審判決無過當。

經查，吳姓女上兵擅離崗位並非初犯，她在案發前一個月就曾因延遲交接衛哨勤務，被所屬部隊處申誡1次，之後又陸續因集合未到，被記過1次、申誡2次，判斷她怠忽軍紀並非偶發事件，不具有宣告緩刑理由，可上訴。

據悉，吳姓女上兵已在去年年7月1日調任同大隊所屬支援中隊服役。

海軍陸戰隊吳姓女上兵去年2月23日執行深夜0時至2時安全士官衛哨勤務，自稱身體不...
海軍陸戰隊吳姓女上兵去年2月23日執行深夜0時至2時安全士官衛哨勤務，自稱身體不適，擅自到訓練庫房偷歇，被科處拘役20日，得易科罰金2萬元。 示意圖／軍聞社資料照
分享

生理期海軍陸戰隊
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

慘！大樓保全甘願當報馬仔 被美魔女毒販出賣遭判刑

2019-06-15 09:04

「狗間煉獄」養死30隻狗 老婦被訴

2019-06-15 01:01

調查局內鬼 苗縣前組長洩密判9月

2019-06-15 00:56

掃蕩濫墾 福壽山違法茶園破壞面積達30個足球場大

2019-06-15 00:04

印尼代表處對女移工之死提告 雇主兩姊妹判無罪

2019-06-14 22:24

劍青檢改憂調二審辦事「近親繁殖」 高檢署：無黑箱

2019-06-14 19:47

超衰壽星！慶生搶買單搶出火氣 朋友互控殺人未遂

2019-06-14 19:36

特技演員陳竹音胞姐離奇死亡 控二信疏忽求償遭駁回

2019-06-14 18:08

養207隻犬貓死30隻 飼主被起訴辯稱「年紀老了」

2019-06-14 17:34

販毒串供被拒絕 男搶同伴再多一條強盜罪

2019-06-14 17:33

搜索前洩密 調查局苗栗縣站前組長遭判刑

2019-06-14 16:35

華肝基因大門深鎖 公司聲稱產品已全下架

2019-06-14 16:06

國寶朱國榮炒股案 檢調發動第二波行動

2019-06-14 14:46

大老婆的反擊？ 正宮拿小三裸照威脅結果挨告

2019-06-14 14:43

逾期蛋黃粉加工成黑心保健食品 涉嫌業者均無保請回

2019-06-14 14:39

高檢14位調辦事人選 劍青檢改要求公布遴選標準

2019-06-14 13:29

「妳媽都騙人」 他拿獵槍近距離射殺女友的15歲女兒

2019-06-14 12:19

調查局掃蕩非法竊占國有地 面積相當於60個足球場

2019-06-14 11:29

短發駕駛加班費挨罰10萬元 桃園客運提告敗訴確定

2019-06-14 11:24

她上完大夜班上國道 撞到路面維修工一死一傷

2019-06-14 11:00

車禍肇事過失責任各半 騎士下半身癱瘓獲賠1273萬

2019-06-14 07:30

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

快訊／槍殺模範警察嫌犯 剛剛在高雄落網、人槍俱獲

2019-06-14 22:38

不堪長期被家暴 冰屍案么子曝心聲：不會阻止媽與哥殺父

2019-06-14 20:39

妻做流產手術要驗身分 夫拿好市多會員卡遭拒竟咆哮

2019-06-14 15:56

老公貼心買飲料 標籤上「5字偷情鐵證」妻逼問

2019-06-14 14:33

吃迴轉壽司等了10分鐘空蕩蕩 最後出現的竟是這東西

2019-06-14 17:49

赴澎湖東吉潛水失蹤 男女遊客深夜尋獲安全無虞

2019-06-14 16:14

調查局掃蕩非法竊占國有地 面積相當於60個足球場

2019-06-14 11:29

「妳媽都騙人」 他拿獵槍近距離射殺女友的15歲女兒

2019-06-14 12:19

天降大雨 硬闖地下道BMW拋錨險滅頂

2019-06-14 11:16

警察節前夕 槍殺身亡員警曾是特勤精英

2019-06-14 10:33

男卡拉OK撿屍見女驚醒制止 他竟說「再一下子」

2019-06-14 15:02

一群好友同車出遊違規吃罰單 車主求平分他傻眼

2019-06-14 09:32

公寓樓梯間配線箱接了一條線 他懷疑被偷接網友幫解答

2019-06-14 13:43

殺警犯大忌 黑白兩道難容

2019-06-15 00:56

鼻酸！被槍殺模範警察 月初才留言勉大學畢業兒子

2019-06-14 14:35

台南驚傳殺警案 梅嫌攜槍逃亡警追緝

2019-06-14 12:46

駕駛車禍後「失蹤」 4小時後50公尺外水溝發現已亡

2019-06-14 16:25

首度曝光！台南警案中彈身亡 警掌握兇嫌車輛

2019-06-14 16:23

印尼代表處對女移工之死提告 雇主兩姊妹判無罪

2019-06-14 22:24

海巡救溺這次救的是山羌 民眾：被狗追急跳海

2019-06-14 17:36

慘！大樓保全甘願當報馬仔 被美魔女毒販出賣遭判刑

2019-06-15 09:04

醉翁持棒打死碎念妻 辯無意殺妻法官裁押

2019-06-14 19:24

越洋帆船賽意外 船艙進水黑鷹直升機救起8人送醫

2019-06-14 20:46

台南模範警察遭槍殺 警署長：嫌犯很快會逮捕到案

2019-06-14 17:51

退警全國同步抗議蔡政府 高雄天橋懸布條

2019-06-14 11:12

警察靠1條項鍊解謎編號A098正名 無名女屍躺3年終回家

2019-06-15 09:46

躲不開死劫？ 模範警二度返回練歌場才遭搶殺

2019-06-14 16:47

警察節大會他最紅 基隆帥警RAP嗨翻全場像歌星

2019-06-14 19:45

遭槍殺偵查佐右上臂有1彈孔 檢察長：儘速緝凶

2019-06-14 15:59

台南殺警案嫌落網 黃偉哲：這是給市民最好的交代

2019-06-14 23:23

台中男子疑心情不佳 跳樓摔落2樓遮雨棚送醫

2019-06-14 11:21

大老婆的反擊？ 正宮拿小三裸照威脅結果挨告

2019-06-14 14:43

特技演員陳竹音胞姐離奇死亡 控二信疏忽求償遭駁回

2019-06-14 18:08

徐乃麟不只被控賣屋詐財 又被指騙投資簽本票

2019-06-14 13:51

台南驚傳殺警案 黃偉哲：已要求警局全力緝兇

2019-06-14 11:39

搜索前洩密 調查局苗栗縣站前組長遭判刑

2019-06-14 16:35

台籍詐騙犯赴南韓闖空門拿錢 31人遭韓警抓走

2019-06-14 16:27

影／風雨無阻台中退警天橋掛布條 喊：蔡英文下台

2019-06-14 11:22

台南驚傳殺警案 檢察官親自到場指揮

2019-06-14 11:04

華肝基因大門深鎖 公司聲稱產品已全下架

2019-06-14 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top