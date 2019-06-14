劍青檢改憂調二審辦事「近親繁殖」 高檢署：無黑箱

2019-06-14 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



高檢署呈送一審調二審辦事14位推薦名單，檢審會下周一將評選出9人，再由法務部長圈選6位，因屬新制首例，推動檢察內部改革的「劍青檢改」要求高檢署公布甄選標準、甄選小組成員、甄選程序、候選人名單及通過甄選名單。高檢署表示，報名參與甄選的45名檢察官經過甄選審查委員審查，因職缺多寡而難免有遺珠之憾，但絕無「黑箱」疑慮。

高檢署表示，為暢通一、二審檢察官人事交流，特地成立「甄選審查小組」，經與擬用人機關各高分檢署研議後，由檢察長王添盛、襄閱主任檢察官宋國業、法務部檢察司司長王俊力、台中高分檢檢察長謝榮盛、高雄高分檢檢察長楊治宇、花蓮高分檢檢察長費玲玲、福建高等檢察署檢察長林邦樑、台南高分檢檢察長張清雲擔任小組委員，王添盛為召集人。

6月3日，第一次的甄選審查會議初步通過入選名單，共有31人，入選名單分為五大類人員，作為後續甄選員額分配的參考，分別是：

(一)於2019年職期屆滿主任檢察官。 (二)於2019年職期未屆滿主任檢察官。 (三)曾任主任檢察官的檢察官。 (四)未擔任主任檢察官司法官期別為39期(含)前的檢察官。 (五)未擔任主任檢察官司法官期別為40期(含)後的檢察官。

6月10日的第二次會議中，按這五大類別入選名單再分訂擇優人數，從資歷、過往辦案表現和所選填的志願，綜合考量評選後，一致通過推薦名單計14名(第一類1名、第二類1名、第三類2名、第四類3名、第五類7名)，11日陳報法務部。