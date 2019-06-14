親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
桃園持槍挾持案
模範警察遭槍殺
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／王柏融札榥巨蛋開轟成英雄 勝打助火腿5:4退巨人

隔空放閃謝忻證據太多 阿翔刪光IG

劍青檢改憂調二審辦事「近親繁殖」 高檢署：無黑箱

2019-06-14 19:47聯合報 記者王宏舜╱即時報導

高檢署呈送一審調二審辦事14位推薦名單，檢審會下周一將評選出9人，再由法務部長圈選6位，因屬新制首例，推動檢察內部改革的「劍青檢改」要求高檢署公布甄選標準、甄選小組成員、甄選程序、候選人名單及通過甄選名單。高檢署表示，報名參與甄選的45名檢察官經過甄選審查委員審查，因職缺多寡而難免有遺珠之憾，但絕無「黑箱」疑慮。

高檢署表示，為暢通一、二審檢察官人事交流，特地成立「甄選審查小組」，經與擬用人機關各高分檢署研議後，由檢察長王添盛、襄閱主任檢察官宋國業、法務部檢察司司長王俊力、台中高分檢檢察長謝榮盛、高雄高分檢檢察長楊治宇、花蓮高分檢檢察長費玲玲、福建高等檢察署檢察長林邦樑、台南高分檢檢察長張清雲擔任小組委員，王添盛為召集人。

6月3日，第一次的甄選審查會議初步通過入選名單，共有31人，入選名單分為五大類人員，作為後續甄選員額分配的參考，分別是：

(一)於2019年職期屆滿主任檢察官。

(二)於2019年職期未屆滿主任檢察官。

(三)曾任主任檢察官的檢察官。

(四)未擔任主任檢察官司法官期別為39期(含)前的檢察官。

(五)未擔任主任檢察官司法官期別為40期(含)後的檢察官。

6月10日的第二次會議中，按這五大類別入選名單再分訂擇優人數，從資歷、過往辦案表現和所選填的志願，綜合考量評選後，一致通過推薦名單計14名(第一類1名、第二類1名、第三類2名、第四類3名、第五類7名)，11日陳報法務部。

高檢署聲明，本年度調二審辦事甄選作業，因調二審辦事職缺有限，法務部已就6名員額職缺分配調辦事單位（高檢署3名，台中高分檢署、台南高分檢署、高雄高分檢署各1名），所以只能擇優推薦14人，但絕劍青檢改擔憂的「黑箱」、「裙帶關係及近親繁殖」疑慮。

台灣高檢署聲明調二審辦事檢察官甄選工作無黑箱疑慮。記者王宏舜／攝影
台灣高檢署聲明調二審辦事檢察官甄選工作無黑箱疑慮。記者王宏舜／攝影
分享

檢察官福建
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

養207隻犬貓死30隻 飼主被起訴辯稱「年紀老了」

2019-06-14 17:34

超衰壽星！慶生搶買單搶出火氣 朋友互控殺人未遂

2019-06-14 19:36

華肝基因大門深鎖 公司聲稱產品已全下架

2019-06-14 16:06

特技演員陳竹音胞姐離奇死亡 控二信疏忽求償遭駁回

2019-06-14 18:08

販毒串供被拒絕 男搶同伴再多一條強盜罪

2019-06-14 17:33

搜索前洩密 調查局苗栗縣站前組長遭判刑

2019-06-14 16:35

國寶朱國榮炒股案 檢調發動第二波行動

2019-06-14 14:46

大老婆的反擊？ 正宮拿小三裸照威脅結果挨告

2019-06-14 14:43

逾期蛋黃粉加工成黑心保健食品 涉嫌業者均無保請回

2019-06-14 14:39

高檢14位調辦事人選 劍青檢改要求公布遴選標準

2019-06-14 13:29

「妳媽都騙人」 他拿獵槍近距離射殺女友的15歲女兒

2019-06-14 12:19

調查局掃蕩非法竊占國有地 面積相當於60個足球場

2019-06-14 11:29

短發駕駛加班費挨罰10萬元 桃園客運提告敗訴確定

2019-06-14 11:24

她上完大夜班上國道 撞到路面維修工一死一傷

2019-06-14 11:00

車禍肇事過失責任各半 騎士下半身癱瘓獲賠1273萬

2019-06-14 07:30

石化廠績優員工廠區抽菸遭檢舉 不滿被解僱提告敗訴

2019-06-13 23:16

北檢票選主任 偵破「雨衣大盜」檢座入選前三名

2019-06-13 19:17

大法官倉促審核 司改團體：且慢

2019-06-13 16:12

撞死妻和律師死刑判決被撤銷 最高院：自首疑點沒釐清

2019-06-13 16:03

潑25公升汽油燒前女友老家 二審加重判為6年4月刑

2019-06-13 16:02

法院外開車撞死妻子和律師 洪當興死刑判決遭撤銷

2019-06-13 15:57

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

震驚！台南驚傳殺警案 一名偵查佐中彈慘死

2019-06-14 09:30

遭槍殺台南刑大偵查佐有三子 曾獲模範警察

2019-06-14 09:42

一群好友同車出遊違規吃罰單 車主求平分他傻眼

2019-06-14 09:32

搞不好賠6條命！挾持案平安落幕 關鍵在做對了3件事

2019-06-14 10:00

老公貼心買飲料 標籤上「5字偷情鐵證」妻逼問

2019-06-14 14:33

妻做流產手術要驗身分 夫拿好市多會員卡遭拒竟咆哮

2019-06-14 15:56

苗栗雨災 路樹壓車一人送醫

2019-06-14 09:18

調查局掃蕩非法竊占國有地 面積相當於60個足球場

2019-06-14 11:29

吃迴轉壽司等了10分鐘空蕩蕩 最後出現的竟是這東西

2019-06-14 17:49

嘉義中埔鄉男子被「惡人」砍殺6刀重傷送醫

2019-06-13 22:50

台北遊客赴澎湖東吉潛水 1對男女失蹤待搜救

2019-06-14 16:14

天降大雨 硬闖地下道BMW拋錨險滅頂

2019-06-14 11:16

糾眾毆民 金門警記大過調烏坵

2019-06-14 00:24

男卡拉OK撿屍見女驚醒制止 他竟說「再一下子」

2019-06-14 15:02

警察節前夕 槍殺身亡員警曾是特勤精英

2019-06-14 10:33

台南驚傳殺警案 梅嫌攜槍逃亡警追緝

2019-06-14 12:46

車禍肇事過失責任各半 騎士下半身癱瘓獲賠1273萬

2019-06-14 07:30

公寓樓梯間配線箱接了一條線 他懷疑被偷接網友幫解答

2019-06-14 13:43

「妳媽都騙人」 他拿獵槍近距離射殺女友的15歲女兒

2019-06-14 12:19

「只聽見碰一聲」 左營工地粉刷工人意外墜樓亡

2019-06-13 21:27

貢寮基福公路車禍意外 駕駛受困變形車頭待救

2019-06-14 09:29

石化廠績優員工廠區抽菸遭檢舉 不滿被解僱提告敗訴

2019-06-13 23:16

首度曝光！台南警案中彈身亡 警掌握兇嫌車輛

2019-06-14 16:23

鼻酸！被槍殺模範警察 月初才留言勉大學畢業兒子

2019-06-14 14:35

網友老舊大樓探險發現白骨 疑獨居屋主

2019-06-13 22:08

好辛苦！被蚊子叮5小時 是他從警30年最癢記憶

2019-06-13 23:28

駕駛車禍後「失蹤」 4小時後50公尺外水溝發現已亡

2019-06-14 16:25

退警全國同步抗議蔡政府 高雄天橋懸布條

2019-06-14 11:12

挾持人質事件 嫌犯朝警耳邊開槍

2019-06-14 01:39

海巡救溺這次救的是山羌 民眾：被狗追急跳海

2019-06-14 17:36

人蛇團經馬祖入台遭逮 偷渡客「未見藍眼淚先掉眼淚」

2019-06-13 23:41

挾持人質主嫌不爽就開轟 小型軍火庫隨身

2019-06-14 01:49

台中男子疑心情不佳 跳樓摔落2樓遮雨棚送醫

2019-06-14 11:21

台南驚傳殺警案 黃偉哲：已要求警局全力緝兇

2019-06-14 11:39

大老婆的反擊？ 正宮拿小三裸照威脅結果挨告

2019-06-14 14:43

馬祖首破國際人蛇集團 逮16人

2019-06-14 01:24

台南驚傳殺警案 檢察官親自到場指揮

2019-06-14 11:04

徐乃麟不只被控賣屋詐財 又被指騙投資簽本票

2019-06-14 13:51

影／風雨無阻台中退警天橋掛布條 喊：蔡英文下台

2019-06-14 11:22

她上完大夜班上國道 撞到路面維修工一死一傷

2019-06-14 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top