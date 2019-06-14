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特技演員陳竹音胞姐離奇死亡 控二信疏忽求償遭駁回

2019-06-14 18:08聯合報 記者吳淑君╱即時報導

特技演員陳竹音胞姊，去年3月間被發現陳屍基隆市二信大樓10樓頂電機室，家屬認為死因不單純，法醫解剖稱是自然死亡；陳竹音及姪兒，向電梯維修人員及二信合作社，提出連帶賠償喪葬費及精神慰撫金50萬餘元；全案辯論終結，法院認為兩者並無因果關係，駁回聲請，陳竹音受訪表示，這不代表二信沒有疏失，但她的律師建議她不要再上訴，專心打國賠

陳竹音指出，她提告只為釐清責任和真相，姐姐誤入機房，在那裡整整待了21天，沒有人可救援，導致她死亡，死亡的地點就在基隆廟口這麼熱鬧的商業區大樓頂樓，台灣法條對商業大樓規範鬆散，萬一有人利用這漏洞在上面犯罪，也不無可能。

她說，她的律師建議她別上訴，專心打國賠，她會和律師再研究看看。

死者去年3月2日被人發現陳屍10樓頂樓電機室內，下半身赤裸，身體已經風乾，現場有一坨糞便，警方一度懷疑陳女可能是餓死或凍死，死者家人則懷疑死因很不單純，經法醫解剖鑑定後，證實是因抗精神藥物失用脫癮，最後因代謝性休克死亡，屬於自然死亡。

判決書指出，陳竹音及死者兒子，認為二信合作社並無任何門禁，任由閒雜人等進入機房重地，又怠於派員巡邏建物每個空間，而該大樓電梯廠商維修人員，無例行性檢查，兩被告有明顯疏失，才使得死者未能及時被發現，來不及施救，請求連帶賠償喪葬費及精神慰撫金50萬餘元。

法院認為，死者有思覺失調症，係自然死亡，並非觸電致死，與大樓機房未上鎖並無因果關係，而二信合作社僅使用一樓大廳，樓上還有其他公司，如何設立門禁管制，且死者並非進入合作社營業大廳，而是從樓上玄關出入的；全案辯論終結，法院證實二者不具因果關係，駁回聲請。

特技演員陳竹音的姊姊陳竹君從龍發堂離開不到5天，便離奇失蹤、死亡，陳竹音說，她提...
特技演員陳竹音的姊姊陳竹君從龍發堂離開不到5天，便離奇失蹤、死亡，陳竹音說，她提告只為釐清責任和真相。圖／取自陳竹音臉書
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