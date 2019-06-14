特技演員陳竹音胞姐離奇死亡 控二信疏忽求償遭駁回

2019-06-14 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



特技演員陳竹音胞姊，去年3月間被發現陳屍基隆市二信大樓10樓頂電機室，家屬認為死因不單純，法醫解剖稱是自然死亡；陳竹音及姪兒，向電梯維修人員及二信合作社，提出連帶賠償喪葬費及精神慰撫金50萬餘元；全案辯論終結，法院認為兩者並無因果關係，駁回聲請，陳竹音受訪表示，這不代表二信沒有疏失，但她的律師建議她不要再上訴，專心打國賠。

陳竹音指出，她提告只為釐清責任和真相，姐姐誤入機房，在那裡整整待了21天，沒有人可救援，導致她死亡，死亡的地點就在基隆廟口這麼熱鬧的商業區大樓頂樓，台灣法條對商業大樓規範鬆散，萬一有人利用這漏洞在上面犯罪，也不無可能。

她說，她的律師建議她別上訴，專心打國賠，她會和律師再研究看看。

死者去年3月2日被人發現陳屍10樓頂樓電機室內，下半身赤裸，身體已經風乾，現場有一坨糞便，警方一度懷疑陳女可能是餓死或凍死，死者家人則懷疑死因很不單純，經法醫解剖鑑定後，證實是因抗精神藥物失用脫癮，最後因代謝性休克死亡，屬於自然死亡。

判決書指出，陳竹音及死者兒子，認為二信合作社並無任何門禁，任由閒雜人等進入機房重地，又怠於派員巡邏建物每個空間，而該大樓電梯廠商維修人員，無例行性檢查，兩被告有明顯疏失，才使得死者未能及時被發現，來不及施救，請求連帶賠償喪葬費及精神慰撫金50萬餘元。