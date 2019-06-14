開軍車撞傷騎士 女兵判賠96萬

2019-06-14 18:41 中央社 新竹縣14日電



陸軍六軍團一名賴姓女駕駛兵，2年前駕駛軍用載重車到新竹運載軍械，因路況不熟急轉，撞上鍾姓機車女騎士，造成鍾女骨折送醫。新竹地院日前判決女駕駛兵應賠對方96萬餘元。

新竹地方法院判決書指出，2017年5月間，賴姓女駕駛兵開軍用載重車到新竹運載軍械，在行經東光路及忠孝路時，聽從車上學長指示右轉，她因路況不熟急轉擦撞鍾女，導致鍾女連人帶車倒地，造成鍾女骨折送醫，無法工作，需長時間休養。

鍾女雖撤告刑事部分，但向新竹地院提出損害賠償訴訟。鍾女本來在百貨公司擔任清潔工，因車禍受傷無法工作，工作損失、看護費、精神撫慰金等，要求女兵賠償557萬餘元。

賴女認為，依事故現場圖，坦承自己有過失，但鍾女也有疏忽處，且鍾女所提看護費用無單據，案發當時鍾女已67歲，超過勞退年紀，無工作能力，請求5年工作損失並無正當理由。從鍾女傷勢來說，求償150萬元過高，且鍾女也領強制險87萬多元，應予扣除，同時駁回對方所請。

法官審酌，此事故主要原因是賴女路況不熟，未禮讓同向直行的機車而貿然右轉所致，因此，判處賴女應付90萬元看護費、43萬元工作損失、精神撫慰金50萬元，共183萬餘元，扣除強制險87萬餘元，仍賠96萬餘元給鍾女。