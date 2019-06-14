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國寶朱國榮炒股案 檢調發動第二波行動

2019-06-14 14:46聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

國寶集團總裁朱國榮（中）涉嫌以相對成交及高買低賣等方式，炒股獲利1億多元。圖／聯...
國寶集團總裁朱國榮（中）涉嫌以相對成交及高買低賣等方式，炒股獲利1億多元。圖／聯合報系資料照片
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國寶集團總裁朱國榮被控透過女性密友林桂馨擔任操盤手，炒作松崗股價獲利上億元。檢調今發動第二波偵查行動，兵分2路搜索知名股市作手鄭光育住處等地，約談10名被告，名單包括朱國榮，不排除移送台北地檢署複訊。

檢調發現，朱國榮入主松崗公司後，涉籌組六個炒股集團，由林桂馨擔任操盤手，以相對成交等方式，炒作松崗等公司股價。

除目前已曝光的松崗外，另還集資上億元巨額資金，策畫炒作國內一家知名食品集團股價。該食品公司因牽涉一起案件遭司法調查中，該食品集團股價波動是否有人為操縱介入，是檢調偵辦重點，從查扣卷證分析過濾後，今展開第二波行動。

檢調指出，朱國榮去年2至4月間，透過特助林桂馨（曾因炒股遭判刑）等人以相對成交方式，分多個波段拉抬松崗股價，股價從每股27元炒到每股94元，短短兩個月，不法獲利上億元。

台北地檢署5月10日指揮調查局新北市調查處搜索、約談，朱、林等人11日凌晨移送檢方複訊後，檢察官依違反證交法命朱國榮交保1億元、林桂馨交保1500萬元，兩人均限制出境。

檢察官李彥霖今指揮調查局新北市調處，兵分2路搜索並約談朱國榮等10名被告，其中3名上次未在約談名單中。

被告現於新北市調處訊問中，晚間不排除移送北檢複訊，將祭出強制處分。

朱國榮炒股

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