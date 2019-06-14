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大老婆的反擊？ 正宮拿小三裸照威脅結果挨告

2019-06-14 14:43聯合報 記者王駿杰╱即時報導

陳姓女子懷疑老公與人妻小欣（化名）暗通款曲，106年12月在老公手機發現小欣的裸照，立刻偷偷儲存，隨後找來黃姓男友人埋伏在小欣竹北的公司外，見她下班便上前要脅，將裸照扔給小欣後勒索，要她評估「自己的胴體值多少錢」，經小欣報警，憤而提告；新竹地院審理終結，陳女被犯依竊錄身體隱私部位罪、妨害秘密罪、恐嚇危害安全罪判刑，合併執行7個月。

小欣於警詢時指控，她當天從公司離開，開車前往附近加油站，沒多久在車道上看見一輛黑色休旅車，沒多久就有一名40多歲男子下車走來，交給她一個黃色資料袋，恐嚇說「看看裡面的相片值多少錢，目前還有更多相片，若不打電話處理，事情會很大條，會告通姦，小心身敗名裂」。

小欣說，她等該名男子離開，便偷偷記下黑色休旅車的車牌，隨後打開資料袋，赫然發現她的裸照與孩子臉書生活照，這些裸照都是她與陳女老公交往時拍的。

應訊時，陳女坦承有委請黃男與小欣聯繫，但她否認有恐嚇小欣，辯稱她只是要黃男去找小欣協商，並沒未向對方要錢。黃男則說，當天只轉達小欣「對方老婆已知道通姦的事情，且握有證據，看要怎麼處理，若不處理，就提告通姦」。

法官認為，陳女的配偶權遭小欣侵害，卻不透過正當法律程序向小欣求償，反而找來黃男，以小欣裸照恐嚇對方，藉此索要金錢，而黃男無視陳女的行為已經觸法，反而將此犯罪計畫予以落實，等同視法律秩序為無物，對社會治安危害性甚鉅，尤其在事證明確下，陳女、黃男仍否認恐嚇危害安全犯行，審酌依竊錄身體隱私部位罪、妨害秘密罪、恐嚇危害安全罪判刑陳女，合併執行7個月，可易科罰金21萬元；黃男則被依恐嚇危害安全罪判刑8個月。

陳女懷疑老公與人妻小欣暗通款曲，便找黃男趁小欣下班時上前要脅，將裸照扔給小欣後勒...
陳女懷疑老公與人妻小欣暗通款曲，便找黃男趁小欣下班時上前要脅，將裸照扔給小欣後勒索。示意圖／Ingimage
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恐嚇裸照休旅車

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