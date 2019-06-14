逾期蛋黃粉加工成黑心保健食品 涉嫌業者均無保請回

2019-06-14 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市政府衛生局據報，知名保健食品製造商「華肝基因公司」涉嫌將過期逾9年的蛋黃粉，加工製造成「好纖體」、「衛常樂」、「IGY膠原蛋白」等28種保健食品膠囊、錠劑、粉包，再行對外販售。檢調掌握相關事證，日前持票搜索，扣獲5.4噸過期蛋黃粉、45.7噸逾期原料所製保健食品，相關負責人等涉嫌違反食安法，訊後請回，諭知限制住居。

據檢調漏夜訊問偵查發現，華肝基因公司在民國97、98年間就委託代工廠加工蛋黃粉，隨後將該批蛋黃粉存放至冷凍倉庫，但該批蛋黃粉早在隔年5月間到期。華肝基因公司又在同年6月，委託不知情下游代工廠，以該批逾期蛋黃粉為原料，加工製成好纖體、好美清、好呼暢、健衛樂、IGY膠原蛋白、超涼綠茶薄荷口含錠等28項保健商品。

華肝基因公司透過通路商販售逾期蛋黃粉所製成的保健食品，或由該公司陳姓負責人所經營的診所，以每盒1800元至3000元不等價格，將產品銷售給消費者。

高雄地檢署上月29日親自率隊，指揮檢調人員，會同高雄市政府衛生局、台南市政府衛生局、雲林縣衛生局、食藥署等單位人員，持票稽察，兵分多搜索高雄市、台南市、雲林縣、台中市等地，並查扣逾期蛋黃粉5435公斤、逾期蛋黃粉所製成的保健食品成品4萬5746公斤，及相關帳冊。

檢方同時傳喚犯罪嫌疑人7人、證人1人到案說明，訊後認定陳姓負責人、鍾姓研發主任、徐姓業務經理3人涉嫌違反食品安全衛生管理法、詐欺等罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知限制住居，陳姓負責人另諭知限制出境出海，其餘犯罪嫌疑人、證人則無保請回。