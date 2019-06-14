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高檢14位調辦事人選 劍青檢改要求公布遴選標準

2019-06-14 13:29聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

今高檢署呈送一審調二審辦事14位推薦名單（據聞自40餘位候選人中篩出），由檢審會於下周一評選出9位，再由法務部長圈選6位，因屬新制首例，為建立公平標準及透明制度，劍青檢改呼籲高檢署應公布甄選標準、甄選小組成員、甄選程序、候選人名單及通過甄選名單。

聲明如下：

一、法務部新調二審辦事方案，人事甄選流程能否公平透明，乃制度成敗之關鍵。高檢署作為甄選初篩機關，如何自40餘位篩選至14位？甄選標準為何？甄選小組成員為誰？甄選流程為何？能否避免裙帶關係及近親繁殖？均攸關公正性及制度能否長遠。為使檢察體系更好，新制能穩健長久，高檢署應採取公開透明作法以昭公信，也才能依據公開後的各界回應，取得正確而有建設性之回饋意見，做為後續修正調整之參考。

二、本會呼籲，高檢署應公布甄選標準、甄選小組成員、甄選程序、候選人名單及通過甄選名單：

(一) 公布甄選標準、甄選小組成員及程序，方能符合行政程序法及當前各機關人事制度之要求，建立可受公評與檢驗之正當程序，避免黑箱疑慮。目前，各機關人事組織，例如檢審委員、職務評定委員及考績委員等，都是公開透明名單與標準程序。檢察官身為國家法律之守護者，乃客觀公正之公益代表人，高檢署甄選小組更責無旁貸，建請公開。

(二) 公布候選人名單及甄選後推薦名單，方能客觀公正比對甄選標準及利弊得失，並提供後續檢討。本次新制實施，全國檢察官均高度關注甄選標準及未來可能走向，唯有透過全部名單及甄選後推薦名單之公開，方能檢視高檢署（甄選小組）是否依據客觀標準進行篩選，並提供後續檢討。尤其，對照目前一審票選主任已成普遍制度，報名者及入圍者均係完全公開，此已形成公開透明，可受檢驗之檢方共識，調二審辦事不應例外。再者，經查閱所有法令，均無應予禁止公開之規範依據。檢察官既然願意報名，於甄選結束後，亦應無再隱蔽之理，是不宜以保護報名者為由而予隱蔽，反成黑箱疑慮。

三、本次新制係首屆實施，缺乏相同先例，一切都在摸索中，仍感謝高檢署（甄選小組）辛苦辦理甄選。實則，新制建立不易，唯有公開透明，提供外界檢視，方能獲得各方正確而有建設性的回饋，降低釋疑與解說之成本，並做為下屆修改調整之參考。本會呼籲，法務部及高檢署能藉此機會，建立公平透明之甄選制度，讓檢察人事制度愈趨完善，凝聚檢察官全體之向心力。

檢察官

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