同步查緝破壞國土保育案 調查局約談105嫌

2019-06-14 11:47 中央社 台北14日電



調查局今天表示，昨天動員18個外勤處站展開全台同步查緝破壞國土保育案件行動，偵辦違法經營露營區、濫墾山坡地等案件，約談犯罪嫌疑人105人。

調查局上午召開記者會表示，包括台北市調查處等18個外勤處站昨天動員近300名調查官，同步於北、中、南、東等地查緝違法經營露營區、觀光農場、農地非法使用、非法佔用國有地、傾倒有毒廢棄物等案件。

新聞資料指出，一家連鎖超商去年在金門縣風光開幕，但調查局追查發現，超商所在土地竟是國有地，循線查出是土地出租業者擅自竊佔國土再轉租給超商使用。

此外，有業者在退輔會福壽山農場放領地違法闢建茶園，造成土石崩塌，坍方面積達10公頃，一度造成道路中斷，台中市調查處為此出動空拍機蒐證，並於昨天約談業者到案。

調查局也查出，新竹縣鳳坑漁港遭業者堆置鋼筋混泥土阻隔海水，作為文蛤養殖場，造成漁港泥沙嚴重淤積，竊佔國有海岸土地面積約2個足球場大；新北市部分則有民眾違法於山坡地闢建宮廟，進行宗教斂財。

調查局統計，這次同步查緝行動查出有38萬平方公尺土地涉及不法使用，面積相當於60個足球場大。

違法露營區部分，計有桃園市、台中市、台南市等6處露營區，違法開發山坡地達6萬9700平方公尺，面積有6個足球場大，仍持續招攬民眾前往消費住宿。

非法農牧場方面，計有新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等11處業者大範圍竊佔國有地並破壞水土保持，違法經營觀光農牧場、闢建果園、茶園，合計面積達134萬4959平方公尺，相當4個台北101大樓樓地板面積。

此外，桃園市、台中市、高雄市、花蓮縣、金門縣等地，計有8名業者大規模於農地傾倒事業廢棄物、農地非法移作他用或工廠排放廢水，違規經營面積達5萬9022平方公尺。