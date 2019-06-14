親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
桃園持槍挾持案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

甜心女擁7乾爹月入百萬 女記者臥底掀包養界秘辛

暹羅到泰國：「失土國恥論」煉成的國家神話？

同步查緝破壞國土保育案 調查局約談105嫌

2019-06-14 11:47中央社 台北14日電

調查局今天表示，昨天動員18個外勤處站展開全台同步查緝破壞國土保育案件行動，偵辦違法經營露營區、濫墾山坡地等案件，約談犯罪嫌疑人105人。

調查局上午召開記者會表示，包括台北市調查處等18個外勤處站昨天動員近300名調查官，同步於北、中、南、東等地查緝違法經營露營區、觀光農場、農地非法使用、非法佔用國有地、傾倒有毒廢棄物等案件。

新聞資料指出，一家連鎖超商去年在金門縣風光開幕，但調查局追查發現，超商所在土地竟是國有地，循線查出是土地出租業者擅自竊佔國土再轉租給超商使用。

此外，有業者在退輔會福壽山農場放領地違法闢建茶園，造成土石崩塌，坍方面積達10公頃，一度造成道路中斷，台中市調查處為此出動空拍機蒐證，並於昨天約談業者到案。

調查局也查出，新竹縣鳳坑漁港遭業者堆置鋼筋混泥土阻隔海水，作為文蛤養殖場，造成漁港泥沙嚴重淤積，竊佔國有海岸土地面積約2個足球場大；新北市部分則有民眾違法於山坡地闢建宮廟，進行宗教斂財。

調查局統計，這次同步查緝行動查出有38萬平方公尺土地涉及不法使用，面積相當於60個足球場大。

違法露營區部分，計有桃園市、台中市、台南市等6處露營區，違法開發山坡地達6萬9700平方公尺，面積有6個足球場大，仍持續招攬民眾前往消費住宿。

非法農牧場方面，計有新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等11處業者大範圍竊佔國有地並破壞水土保持，違法經營觀光農牧場、闢建果園、茶園，合計面積達134萬4959平方公尺，相當4個台北101大樓樓地板面積。

此外，桃園市、台中市、高雄市、花蓮縣、金門縣等地，計有8名業者大規模於農地傾倒事業廢棄物、農地非法移作他用或工廠排放廢水，違規經營面積達5萬9022平方公尺。

露營區台中市

相關新聞

調查局掃蕩非法竊占國有地 面積相當於60個足球場

2019-06-14 11:29

她上完大夜班上國道 撞到路面維修工一死一傷

2019-06-14 11:00

車禍肇事過失責任各半 騎士下半身癱瘓獲賠1273萬

2019-06-14 07:30

短發駕駛加班費挨罰10萬元 桃園客運提告敗訴確定

2019-06-14 11:24

石化廠績優員工廠區抽菸遭檢舉 不滿被解僱提告敗訴

2019-06-13 23:16

北檢票選主任 偵破「雨衣大盜」檢座入選前三名

2019-06-13 19:17

大法官倉促審核 司改團體：且慢

2019-06-13 16:12

撞死妻和律師死刑判決被撤銷 最高院：自首疑點沒釐清

2019-06-13 16:03

潑25公升汽油燒前女友老家 二審加重判為6年4月刑

2019-06-13 16:02

法院外開車撞死妻子和律師 洪當興死刑判決遭撤銷

2019-06-13 15:57

高雄討債痛毆四肢變形慘死 債主賠50萬下場仍重判

2019-06-13 14:13

北市飆車撞死3人案辯結 法官訓被告：不要遊戲人生

2019-06-13 14:13

司法院長貼「骷髏王」？ 幕僚：臉書未被駭、不追究

2019-06-13 14:03

荷包失血！校內闖紅燈收罰單 學生質疑校方可執法？

2019-06-13 12:15

客運業過勞 交通部認同路線評選納勞檢違規紀錄

2019-06-13 12:04

內神通外鬼！監所人員收賄驗車放水 依貪汙罪起訴

2019-06-13 12:03

破獲電子煙油非法集團 警方查扣350多款全含尼古丁

2019-06-13 11:57

侵入串燒店行竊 男子辯：來看他什麼時候營業

2019-06-13 11:35

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

影╱聽聞阿羅哈車禍赴醫院當志工 女學生車禍走了

2019-06-13 17:32

震驚！台南驚傳殺警案 一名偵查佐中彈慘死

2019-06-14 09:30

遭槍殺台南刑大偵查佐有三子 曾獲模範警察

2019-06-14 09:42

婦人暴走狂毆超商女店員 扯髮甩巴掌讓她無力招架

2019-06-13 14:12

怎判斷狐狸精？ 大小S神解析：說出這3個字就是！

2019-06-13 17:32

一群好友同車出遊違規吃罰單 車主求平分他傻眼

2019-06-14 09:32

挾持案平安落幕 徐國勇「下令」：兩位小隊長破格升職

2019-06-13 15:51

好奇李宗瑞迷姦感覺 男竟拿女友「試車」

2019-06-13 16:26

法院外開車撞死妻子和律師 洪當興死刑判決遭撤銷

2019-06-13 15:57

行車糾紛惹禍上身 在大街上演全武行

2019-06-13 18:54

搞不好賠6條命！挾持案平安落幕 關鍵在做對了3件事

2019-06-14 10:00

熟了就沒戒心！小吃店常客拐老闆娘女兒上床

2019-06-13 17:19

苗栗雨災 路樹壓車一人送醫

2019-06-14 09:18

嘉義中埔鄉男子被「惡人」砍殺6刀重傷送醫

2019-06-13 22:50

撞死妻和律師死刑判決被撤銷 最高院：自首疑點沒釐清

2019-06-13 16:03

車禍肇事過失責任各半 騎士下半身癱瘓獲賠1273萬

2019-06-14 07:30

國3桃園大溪埔頂隧道內 4車擦撞2傷送醫

2019-06-13 19:35

美容SPA店暗藏春色 2女為男客打手槍被活逮

2019-06-13 18:08

影╱桃園持槍挾持9人質 2嫌移送桃檢偵辦遭聲押

2019-06-13 18:12

調查局掃蕩非法竊占國有地 面積相當於60個足球場

2019-06-14 11:29

警察節前夕 槍殺身亡員警曾是特勤精英

2019-06-14 10:33

影╱萌翻了！小小制服警用「舞」力鎮壓麻豆警察分局

2019-06-13 14:51

網友老舊大樓探險發現白骨 疑獨居屋主

2019-06-13 22:08

桃園挾持案擁8長短槍、138發子彈 宛如小型軍火庫

2019-06-13 14:03

挾持嫌犯拿槍抵警察 要吃便當喝冰沙

2019-06-13 14:21

好辛苦！被蚊子叮5小時 是他從警30年最癢記憶

2019-06-13 23:28

影╱行車飄移引起注意 酒駕男疑逃避警車自撞身亡

2019-06-13 17:27

好貴的空心菜！婦人亂拔 損失2000元

2019-06-13 20:36

「只聽見碰一聲」 左營工地粉刷工人意外墜樓亡

2019-06-13 21:27

挾持人質事件 嫌犯朝警耳邊開槍

2019-06-14 01:39

天降大雨 硬闖地下道BMW拋錨險滅頂

2019-06-14 11:16

石化廠績優員工廠區抽菸遭檢舉 不滿被解僱提告敗訴

2019-06-13 23:16

貢寮基福公路車禍意外 駕駛受困變形車頭待救

2019-06-14 09:29

身障男雨中推輪椅畫面悲情 員警馳援喜劇收場

2019-06-13 16:05

糾眾毆民 金門警記大過調烏坵

2019-06-14 00:24

挾持人質主嫌不爽就開轟 小型軍火庫隨身

2019-06-14 01:49

桃園2小隊長談判有功 破格任用巡官

2019-06-13 14:22

台南小五生遭竹棚壓死 父親質疑搶救時機遭延誤

2019-06-13 15:58

馬祖破獲台越中國際人蛇集團 逮20人

2019-06-13 20:06

人蛇團經馬祖入台遭逮 偷渡客「未見藍眼淚先掉眼淚」

2019-06-13 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top