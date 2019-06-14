調查局掃蕩非法竊占國有地 面積相當於60個足球場

2019-06-14 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局昨天同步掃蕩違法經營露營區、非法竊占國有地、濫墾山坡地、非法傾倒廢棄物不肖業者，查緝破壞國土面積逾38萬平方公尺，相當於60個足球場大，統計包括新北、桃園、台中、台南、高雄等11處業者，竊占國有地的面積就達134萬平方公尺，相當於4個台北101大樓地板面積，遭查緝業者包括桃園五星級「水漾石門」露營區。

調查局出動300名調查官在全台搜索12處地點，共約談105人到案，相關被告移送檢方偵辦。

調查局此次查緝破壞國土保育案，包括台中和平區退輔會福壽山農場違法開闢茶園，去年導致土石坍方影響中橫公路78公里處中斷，而石門水庫水源特定計畫區的「水漾石門」露營區，涉及違法闢建露營場。

據調查，金門縣金門大學旁的首間全家便利商店，也是非法占有國有地，興建貨櫃屋賣場，新北市石碇區的「龍安宮」長期竊占國有土地，興建宮廟供信徒參拜，面積有2個足球場大，業者另涉及宗教斂財。

調查局廉政處官員楊涵青指出，新竹縣鳳坑漁港遭漁民竊占土地，業者用鋼筋水泥做的「豆腐塊」阻擋海水進出，利用淤沙堆積養殖文蛤，面積達1萬平方公尺，相當於2個足球場大；南投縣仁愛鄉平靜段山坡地的茶園，也有遭業者濫墾，破壞水土保持相當嚴重。

位於花蓮市美崙工業區旁，也查獲人造石製造工廠，業者用卡車將事業廢棄灰粉，違法堆積在農業用地，涉及觸犯廢棄物清理法，若下雨恐造成有毒物質外流，影響農作物甚鉅。