她上完大夜班上國道 撞到路面維修工一死一傷

2019-06-14 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市某護理之家許姓女員工，去年上完大夜班後行經國道三號北向168.3公里處，疏於注意前方，貿然由內側車道轉外側車道，再偏向路肩，涉嫌撞到執行路面封閉和維護工作的江男、高男，致高男慘死、江男受傷，台中地檢署今天依過失致死等罪起訴許女。

許女（40歲）辯稱對方所駕的小貨車停放位置有超越路肩，占到外側車道，發生交通事故時並未完成交通管制設施，她突然發現小貨車而煞車不及；被害人江男則證稱他將小貨車停放路肩，做為工程預告車，且於該車車後150公尺內放置15個三角錐。

檢察官根據交通事故現場圖、及小貨車行車記錄器影像及截圖，查出自小貨車的車身是停放於路肩，並無侵入外側車道，而許女辯稱尚未完成交通管置及對方車輛占用外側車道，與事證不符。

起訴書指出，許女是台中市南屯區某護理之家的護理人員，並擔任行政及公關工作；而江男、高男是營造公司的員工，去年7月19日清晨 ，執行國道路面封閉及交通維護工作。由江駕駛小貨車載高至國道三號168.3公里處，且江已將車子停放路肩，並已將交通錐及箭頭指示擺放完成。