小鮮肉剛拿駕照開山路卡水溝 慌張全寫在臉上

2019-06-14 08:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



18歲的潘男剛考到駕照，深夜11點多開休旅車上山練車，龜速時速2、30公里，警方上前勸阻，連日降雨山路路況不穩，建議潘男開車下山；潘男聽從警方建議，但駕車經驗不足的他，踩油門右前輪卡入水溝，一臉慌張不知該如何是好，所幸警方協助將車慢慢開回道路，潘男這才順利下山返家休息。

台中市山區連日降雨，前天深夜11點多，台中市警局豐原分局豐東所副所長張葉強、警員林璟樺開車走東陽路往萬里長城新社方向巡視山路，發現前方一輛銀色休旅車龜速前進，將車攔下關切。

張葉強表示，當時該輛休旅車時速約2、30公里，警方懷疑潘姓駕駛(18歲)酒駕、邊開車邊講手機或是路況不熟，將車攔下。

潘男表示，4月剛考到駕照，趁深夜山路沒車獨自上山練車，卻因路況不熟悉，越開越慢，還好遇到警察巡邏經過。

警方指出，山區連日降雨，容易有落石或土石流，且山路燈光昏暗，建議潘男早日掉頭回家休息；潘男聽取警方建議，車輛才剛發動，沒想到油門一踩往前幾公尺，右前車輪就卡進水溝，汽車動彈不得，潘男駕車經驗不足、一臉慌張，嚇得不知所措。