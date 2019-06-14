親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
桃園持槍挾持案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

民進黨初選5家民調1個模子「阿扁打死也不信」

連四天強降雨今晚結束 吳德榮：下周四恐再變天

車禍肇事過失責任各半 騎士下半身癱瘓獲賠1273萬

2019-06-14 07:30聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

陳男兩年前駕駛自小貨車，在旱溪西路右轉撞到黃姓機車騎士，致黃下半身癱瘓，陳被依業務過失重傷害罪判刑5月確定，民事部分判陳男原要賠償黃2546萬，但雙方過失責任各負擔50%，黃得請求賠償金額為1273萬元，而黃已領強制險186萬、及陳已給6萬慰問金，因而陳須再給付1080萬元。可上訴二審。

判決書指出，陳男於2017年6月30日下午，駕駛自用小貨車，沿中市潭子區旱溪西路由南往北方向行駛，行經旱溪西路6段時，欲向右轉駛往巷子，適有黃男騎機車沿旱溪西路6段由南往北，同方向直行在被告車輛右後方，兩車因此發生碰撞。

黃男人車倒地，因而受有胸椎第12節骨折併脊髓損傷，致完全性下半身癱瘓、神經性膀胱腸道機能障礙之重傷害，一審依過失重傷害罪將陳男判刑5月確定。

黃男請求損害賠償，民事庭開庭時，陳男對車禍的發生，辯稱他「無過失」，但法官以轉彎車應讓直行車先行，道路交通安全規則有明文規定。而陳男駕駛車輛行駛至該交岔路口，未依規定禮讓同向直行於其右後側之黃男機車先行通過路口，應負過失責任。

同時，騎機車的黃男行至無號誌交岔路口，未減速慢行且連續超越前行車時，未注意已預先顯示方向燈之前方右轉彎車輛動態，與陳男駕駛自用小貨車，行至無號誌交岔路口，右轉彎時未注意右側來車，同為肇事原因。

法官認定陳男、黃男疏失情節相當，雙應負擔50%的過失責任，判決陳男原應賠償2546萬，因雙方過失責任各一半，黃得請求賠償金額為1273萬元，而黃已領強制險186萬、及陳已給6萬慰問金，因而陳須再給付1080萬元。

陳男駕車右轉撞到黃姓機車騎士，致黃下半身癱瘓，民事部分判陳男原要賠償黃2546萬...
陳男駕車右轉撞到黃姓機車騎士，致黃下半身癱瘓，民事部分判陳男原要賠償黃2546萬，但雙方過失責任各負擔50%，黃得請求賠償金額為1273萬元。圖／本報資料照
分享

傷害罪機車騎士車禍

相關新聞

石化廠績優員工廠區抽菸遭檢舉 不滿被解僱提告敗訴

2019-06-13 23:16

北檢票選主任 偵破「雨衣大盜」檢座入選前三名

2019-06-13 19:17

大法官倉促審核 司改團體：且慢

2019-06-13 16:12

撞死妻和律師死刑判決被撤銷 最高院：自首疑點沒釐清

2019-06-13 16:03

潑25公升汽油燒前女友老家 二審加重判為6年4月刑

2019-06-13 16:02

法院外開車撞死妻子和律師 洪當興死刑判決遭撤銷

2019-06-13 15:57

高雄討債痛毆四肢變形慘死 債主賠50萬下場仍重判

2019-06-13 14:13

北市飆車撞死3人案辯結 法官訓被告：不要遊戲人生

2019-06-13 14:13

司法院長貼「骷髏王」？ 幕僚：臉書未被駭、不追究

2019-06-13 14:03

荷包失血！校內闖紅燈收罰單 學生質疑校方可執法？

2019-06-13 12:15

客運業過勞 交通部認同路線評選納勞檢違規紀錄

2019-06-13 12:04

內神通外鬼！監所人員收賄驗車放水 依貪汙罪起訴

2019-06-13 12:03

破獲電子煙油非法集團 警方查扣350多款全含尼古丁

2019-06-13 11:57

侵入串燒店行竊 男子辯：來看他什麼時候營業

2019-06-13 11:35

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

影╱聽聞阿羅哈車禍赴醫院當志工 女學生車禍走了

2019-06-13 17:32

員警從警近兩年 值勤舉槍自轟傷重不治

2019-06-13 10:03

破獲電子煙油非法集團 警方查扣350多款全含尼古丁

2019-06-13 11:57

新北五股越堤道汽車暴衝撞10台機車 多名騎士送醫

2019-06-13 09:39

婦人暴走狂毆超商女店員 扯髮甩巴掌讓她無力招架

2019-06-13 14:12

警界美模男！ 20多名志工媽媽台中包車來嘉義看他

2019-06-13 10:58

挾持案平安落幕 徐國勇「下令」：兩位小隊長破格升職

2019-06-13 15:51

「比當警察還累」 退休警改做這行 夫妻半夜愛找他

2019-06-13 09:00

獨／桃園挾持人質案 嫌犯叫媽來、跟警要防彈背心

2019-06-13 09:12

怎判斷狐狸精？ 大小S神解析：說出這3個字就是！

2019-06-13 17:32

桃園持槍挾持案 2小隊長談判有功將「破格任用」

2019-06-13 10:15

好奇李宗瑞迷姦感覺 男竟拿女友「試車」

2019-06-13 16:26

法院外開車撞死妻子和律師 洪當興死刑判決遭撤銷

2019-06-13 15:57

行車糾紛惹禍上身 在大街上演全武行

2019-06-13 18:54

一再出意外…司機看不下去 國道客運血汗班表曝光

2019-06-13 12:55

女學生出門當志工卻遇車禍命危 父淚：老天怎不幫她？

2019-06-13 12:39

小金連爆鬥毆案 員警個人恩怨夥友持鐵棍毆傷民眾

2019-06-13 11:22

熟了就沒戒心！小吃店常客拐老闆娘女兒上床

2019-06-13 17:19

侯友宜：新北市沒有軟弱的警察

2019-06-13 09:47

彰化員警在派出所寢室舉槍轟頭 送醫不治

2019-06-13 09:22

嘉義中埔鄉男子被「惡人」砍殺6刀重傷送醫

2019-06-13 22:50

撞死妻和律師死刑判決被撤銷 最高院：自首疑點沒釐清

2019-06-13 16:03

國3桃園大溪埔頂隧道內 4車擦撞2傷送醫

2019-06-13 19:35

內神通外鬼！監所人員收賄驗車放水 依貪汙罪起訴

2019-06-13 12:03

桃園持挾持案 嫌犯曾持槍抵著小隊長的頭不肯就範

2019-06-13 09:39

桃園挾持人質案 侯友宜盛讚陳家欽

2019-06-13 11:15

影／深夜遇火警難逃 勇敢媽抱5月嬰躲陽台被誇「正確」

2019-06-13 10:47

美容SPA店暗藏春色 2女為男客打手槍被活逮

2019-06-13 18:08

影╱萌翻了！小小制服警用「舞」力鎮壓麻豆警察分局

2019-06-13 14:51

影╱桃園持槍挾持9人質 2嫌移送桃檢偵辦遭聲押

2019-06-13 18:12

桃園挾持人質案 嫌犯爭風吃醋持長槍恐嚇

2019-06-13 09:29

荷包失血！校內闖紅燈收罰單 學生質疑校方可執法？

2019-06-13 12:15

桃園挾持案擁8長短槍、138發子彈 宛如小型軍火庫

2019-06-13 14:03

網友老舊大樓探險發現白骨 疑獨居屋主

2019-06-13 22:08

桃園持槍挾持 歹徒一度激動「進來大家一起死！」

2019-06-13 10:06

車禍肇事過失責任各半 騎士下半身癱瘓獲賠1273萬

2019-06-14 07:30

挾持嫌犯拿槍抵警察 要吃便當喝冰沙

2019-06-13 14:21

金門員警私怨毆民眾 記大過調職

2019-06-13 10:25

影╱行車飄移引起注意 酒駕男疑逃避警車自撞身亡

2019-06-13 17:27

好貴的空心菜！婦人亂拔 損失2000元

2019-06-13 20:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top