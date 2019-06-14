車禍肇事過失責任各半 騎士下半身癱瘓獲賠1273萬

2019-06-14 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



陳男兩年前駕駛自小貨車，在旱溪西路右轉撞到黃姓機車騎士，致黃下半身癱瘓，陳被依業務過失重傷害罪判刑5月確定，民事部分判陳男原要賠償黃2546萬，但雙方過失責任各負擔50%，黃得請求賠償金額為1273萬元，而黃已領強制險186萬、及陳已給6萬慰問金，因而陳須再給付1080萬元。可上訴二審。

判決書指出，陳男於2017年6月30日下午，駕駛自用小貨車，沿中市潭子區旱溪西路由南往北方向行駛，行經旱溪西路6段時，欲向右轉駛往巷子，適有黃男騎機車沿旱溪西路6段由南往北，同方向直行在被告車輛右後方，兩車因此發生碰撞。

黃男人車倒地，因而受有胸椎第12節骨折併脊髓損傷，致完全性下半身癱瘓、神經性膀胱腸道機能障礙之重傷害，一審依過失重傷害罪將陳男判刑5月確定。

黃男請求損害賠償，民事庭開庭時，陳男對車禍的發生，辯稱他「無過失」，但法官以轉彎車應讓直行車先行，道路交通安全規則有明文規定。而陳男駕駛車輛行駛至該交岔路口，未依規定禮讓同向直行於其右後側之黃男機車先行通過路口，應負過失責任。

同時，騎機車的黃男行至無號誌交岔路口，未減速慢行且連續超越前行車時，未注意已預先顯示方向燈之前方右轉彎車輛動態，與陳男駕駛自用小貨車，行至無號誌交岔路口，右轉彎時未注意右側來車，同為肇事原因。