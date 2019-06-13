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石化廠績優員工廠區抽菸遭檢舉 不滿被解僱提告敗訴

2019-06-13 23:16聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗縣林姓男子在中國石油化學工業開發公司頭份廠工作19年，是資深績優員工，去年8月林突然遭公司通知，被匿名舉報在嚴禁煙火的檢驗室抽菸，旋即遭解僱，林認為公司處罰嚴苛，為保障工作權決定提告。苗栗地院審理認為，中石化廠規、工作安全守則都有規範，嚴禁煙火地區吸菸或引火者，公司得不經預告，終止勞動契約（免職或除名）處分，且石化廠為維護運行安全，不容妥協，林身為資深員工，輕忽、無視規定，判林敗訴，全案仍可上訴。

林姓男子提告主張，他在中石化頭份廠服務超過19年，擔任化驗室技術人員，近3年考績列為優等，是資深績優員工。去年8月，突然派人事課長通知他，被匿名舉報在嚴禁煙火區吸菸，當天就遭解僱。林提告主張，兩造勞動契約仍存在，中石化得依據勞動契約繼續提供勞務及受理工資，支付他每月薪水3萬多元、伙食津貼2千多元等，從他遭解職日起到復職日為止。

中石化主張，根據工作規則規定，員工有下列情事之一者，經查證確鑿或有事證情節重大者，本公司得不經預告，終止勞動契約（免職或除名）處分…（15）在嚴禁煙火地區吸菸或引火者，違反安全衛生罰則第一條規定，「在嚴禁煙火地區吸煙或引火。罰則：免職」。化驗室工作安全守則，化驗室內嚴禁煙火。

中石化主張，頭份廠區是石化生產行業，生產過程本有相當易燃或化學物質外洩的危險性，稍有不慎極有可能影響廠區周圍3萬5000多戶的生命財產安全，遑論有實害發生，除造成公司巨大經濟損失，並將付出巨大社會成本，造成廠區周邊家庭破碎等人倫悲劇，安全即為廠區內生產管理首要任務。

法官審理認為，林稱縱使有吸菸行為，但沒有對公司造成重大危險。但是中石化經營者為石化業，在製造、使用、輸送、儲存過程中，均必然接觸有毒、易燃、易爆的化學物質，稍有不慎，很有可能造成人員死傷及財產重大損害，安全是營業的首要任務。

法官認為，林無視公司規範及其他員工觀感，態度輕率，嚴重破壞對工作態度的信任及內部紀律維持，客觀上已難期待採用解僱以外的懲戒手段而繼續其僱傭關係，認為中石化依勞基法規定解僱原告，核屬有據，與解僱的最後手段性原則尚無違背。判林敗訴，全案仍可上訴。

苗縣林姓男子在中石化苗栗縣頭份廠工作19年，遭人檢舉在廠區檢驗室吸菸，中石化將林...
苗縣林姓男子在中石化苗栗縣頭份廠工作19年，遭人檢舉在廠區檢驗室吸菸，中石化將林解僱，林不滿提告，法院判林敗訴。。圖／ingimage
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