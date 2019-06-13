北檢票選主任 偵破「雨衣大盜」檢座入選前三名

2019-06-13 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



台北地檢署今天舉辦推薦主任檢察官票選活動，今年共有13名候選人，票選結果下午出爐，前三名由檢肅黑金專組檢察官拿下，分別是檢察官曾揚嶺、周芳怡與郭進昌，北檢將依票數高低決定調升推薦排序名單，票選結果會交檢審會審議，最後送交法務部長圈選。

北檢今年總投票數有114票，有效票數107票，第1名曾揚嶺拿下85票，第2名周芳怡83票、第3名郭進昌72票，排名第4名的黃育仁也有71票。

郭進昌是司法官45期，曾任新竹地檢署檢察官，也在司法官學院擔任過導師，法學素養深厚，他在北檢重大刑案專組期間，指揮警方偵破轟動一時的「雨衣大盜」王淵搶劫運鈔車案，辦案品質獲得北檢檢察長邢泰釗肯定，去年圈選他加入黑金組辦案團隊，專辦重大經濟犯罪與貪汙案件。

郭進昌偵辦知名的案件是上市公司誠美材掏空案，偵訊誠美材副董、昔日股市四大金釵葉美麗，命葉女交保5百萬元；另外，前中一所長、松山警分局防治組長劉昌祺，被控明知轄內酒店容留未成年酒客喝酒，卻利用職權未予開罰，也是由郭進昌偵辦起訴。

曾揚嶺是司法官47期，偵辦過前總統馬英九涉及三中案、馬英九被控教唆前檢察總長黃世銘涉洩密案時，他負責偵訊前行政院長江宜樺，另偵辦遠雄人壽購買北市松高路土地佣金弊案。