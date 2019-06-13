熟了就沒戒心！小吃店常客拐老闆娘女兒上床

2019-06-13 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



蔡姓男子常到小吃店光顧，認識老闆娘的女兒，前年底，他邀約老闆娘的女兒唱歌，唱畢，將她帶去開房間、發生性關係，檢察官依強制性交罪起訴蔡。台北地院審理，認為蔡未強迫對方，改依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判蔡有期徒刑6月。可上訴。

蔡常到小吃店吃飯，認識在店裡幫忙的老闆娘的女兒；2017年12月12日晚間，蔡提議帶老闆娘的女兒去KTV唱歌，2人成行，當晚10點唱歌結束，蔡將她帶到賓館，發生性關係，被害人以臉書向男友求救，轉向學校通報，蔡被依強制性交罪起訴。

法院審理，蔡不否認與被害人發生性關係，但否認強制性交，表示沒有勉強少女與她發生關係，強調是2人合意。

被害人說，唱歌結束以為要回小吃店，但蔡要求到賓館躺一下，她傳臉書訊息給男友，男友沒回，打電話也被掛斷，還傳了簡訊給男友表示「緊張死了」；被害人說，蔡強勢，她不敢拒絕，進入賓館，蔡有讓她去超商買打火機，她一度躲在柱子後用手機查看還有誰可救她，之後返回賓館。

合議庭認為，被害人進入賓館又出去，有機會脫離掌握，卻未求救或逃離現場，她是否遭強暴、脅迫有疑問；案發前後，被害人至少4次對外聯絡，可自由使用手機，沒有證據證明蔡有強制犯行，但被害人未滿16歲，蔡還是有罪。