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捷運撩裙偷拍狼遭逮狂奔 疑低頭刪照辯「想搭訕」

2019-06-13 17:18聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

台北一名有複姓的偷拍狼，去年12月涉嫌在捷運東湖站偷拍，趁穿裙裝的女子獨自在手扶梯上，撩起及膝長裙，拿出手機錄影，非法行為立即遭女子發現，偷拍狼拔腿狂奔，沿路緊握手機，疑似刪光檔案，事後辯稱，「只是想搭訕」。士林地檢署偵查終結，認為男子無故偷拍，依法提起公訴。

起訴指出，偷拍狼曾在2015年在捷運忠孝復興站出口電扶梯，偷拍前方女子裙底風光，遭發現後「小跑步裝沒事」，但女子繼續追逐，偷拍狼一路跑到巷內，後來因告訴人撤告，而獲不起訴。

根據捷運東湖站2號出口的監視器顯示，偷拍狼涉嫌在去年12月4日上午9時許，尾隨長裙女子搭上手扶梯，「緊貼」在女子身後下方，他雙手拿著手機，左右張望，挪動手機到裙底，即發出亮燈，不到一秒女子轉身看到手機開啟。

女子懷疑遭偷拍，要求查看偷拍狼的手機，但偷拍狼疑似心虛，反而轉身逃跑，過程中還低頭使用手機，女子緊追不捨，一路追到捷運站外高中，偷拍狼才交出手機，但手機內已無影響資料。

檢察官調查認為，偷拍狼在手扶梯上確實開啟手機錄影狀態，且伸手網告訴人裙底內拍攝。偷拍狼到案後辯稱，沒有偷拍，只是想找機會搭訕，有把手機給女子查看。

檢方認為，搭訕方式多用拍肩膀或相關動作獲得關注，但他默不作聲，用手機靠近裙底，遭女子詢問反而逃跑，與常理不符，且犯案模式，與日前獲不起訴的案件相符，全案依照妨害秘密罪嫌起訴。

捷運手扶梯又傳偷拍案件。圖／本報資料照片
捷運手扶梯又傳偷拍案件。圖／本報資料照片
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偷拍捷運檢察官
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