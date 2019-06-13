新北警建置遊民 無名屍DNA鑑定AI分析系統 助民尋親

2019-06-13 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市警局鑑識中心今年開始建置DNA鑑定整合AI分析系統，主動逐案聯繫失蹤人口家屬建立DNA樣本，並與法醫研究所合作，納入全國無名屍資料庫比對數約3000件。自今年1月起至5月為止已比對出8件無名屍體，較全國平均一年僅比對7件，大幅增加失蹤人口的尋獲數量及效率。

新北市警局鑑識中心表示，失蹤人口協尋一直是警察為民服務的重要工作之一，警方除在家屬報案第一時間，全力協尋，確保失蹤者生命身體安全外，對於失蹤多時仍未能尋獲之親人，亦是兢兢業業、不放棄任何機會，就是希望能給家屬一個明確的答案。

過去警方都是利用各類資料，以人工方式逐案找尋、詳加核對，雖為家屬尋獲失蹤親人的案例所在多有，功不可沒，然因人工逐案挑選核對的方式耗時費日，更無法全面進行失蹤人口搜尋與確認。

為突破困境，新北警方開始建置DNA鑑定整合AI分析系統，主動逐案聯繫失蹤人口家屬建立DNA樣本，就近於鑑識中心採樣，結合該系統大數據智慧分析功能，將失蹤人口家屬DNA自動分析，建立資料，再與法務部法醫研究所跨域合作，將樣本資料直接與該所的全國失蹤人口暨無名屍體DNA建檔資料庫共3000多筆檔案連結，進行全面比對與親緣分析。

新系統不但省去每次個案在龐大資料中反覆核對查找的繁瑣過程，更將不受限於協尋對象缺乏明顯辨識特徵，難以識別的困境，大幅增加失蹤人口的尋獲數量及效率。

鑑識中心指出，統計全國近13年內，已比對出身分的無名屍體共96件，平均一年僅尋獲7件，而新北市警方也結合市府社會局的遊民資料庫，建置的DNA鑑定整合AI分析系統，從今年1月起至5月為止，已成功比對出8件無名屍體的身分，大幅增加失蹤人口的尋獲數量及效率。