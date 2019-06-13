好奇李宗瑞迷姦感覺 男竟拿女友「試車」

2019-06-13 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名陳姓男子看到富少李宗瑞迷姦新聞，對服用藥物後的女性生理反應感到好奇，竟趁女友服用安眠藥熟睡之際，2度伸狼爪性侵，甚至見對方驚醒也不肯罷手，還說「這樣很刺激」；新北地院審理此案，認為陳男矢口否認犯行，態度非佳，今依乘機性交和強制性交2罪判他5年8月刑期。全案可上訴。

判決指出，陳男的女友因為罹患重度憂鬱症，長期靠安眠藥、鎮定劑和抗憂鬱藥物幫助入睡，其知道陳男對服藥昏睡的女性生理反應感興趣，曾言明「你不可以這樣對我」，但仍在2016年12月2度被對方性侵。

陳男的女友感覺不受尊重，曾傳訊質問此事，未料陳男不但不回應，還以2人之前拍的性愛影片和照片作為威脅不得報警，否則就要傳到網路上，讓她一輩子都嫁不出去。她因為害怕恐懼不敢報警，煎熬了7、8個月，一度情緒崩潰想輕生，最後是在醫生開導下報警處理。

審理時，陳男辯稱女友吃藥不會立刻失去意識，且性行為都有前戲，對方沒有反抗，他才會繼續動作，否認乘機性交和強制性交犯行，但法院調查他曾在諮商時曾向社工坦承性侵，還說「這樣很刺激」、「想要測試看看服用完安眠藥是不事真的沒有感覺」等語，也曾會此事向女友道歉，未採信其說法。