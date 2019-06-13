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撞死妻和律師死刑判決被撤銷 最高院：自首疑點沒釐清

2019-06-13 16:03聯合報 記者林孟潔╱即時報導

男子洪當興前年和分居的妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地方法院調解離婚後，憤而開廂型車在法院外撞死李、黃，一、二審被依殺人罪判死刑，最高法院今天撤銷原判決，發回更審。

最高法院指出，洪當興犯後留在案發現場，且對於員警的詢問都有明確回答，洪的委任律師主張符合自首要件，雖然原審判決已經說明不採信的理由，但依卷證資料來看，仍有疑點需要調查釐清。

最高法院表示，二審判決認定員警獲報到場後，已經有法院法警在場協助交通，若認定屬實，那法警是如何得知現場發生車禍？最初到達現場的狀況為何？洪當興是否有主動表示是肇事者？另外，根據員警證詞來看，當初抵達現場只知道發生車禍且有人傷亡，那警方和檢方是如何發覺洪當興犯殺人罪嫌？洪當興是否在檢警未發覺案情之前主動自首犯行？

最高法院指出，上述疑點攸關洪當興是否適用自首減刑規定，應該深入調查釐清，原審判決未詳加調查影響洪當興生命權的重要事項，有調查不備之違法；原判決的違誤影響認定洪當興法定減刑事由，最高法院無從自行判決，因事關極刑重典，為期詳實並昭折服，認為有撤銷原判決發回更審的必要。　

洪當興與李怡慧感情不睦分居多時，兩人2017年7月17日下午2點半在台南地院家事調解室調解，李和律師黃政雄一同出席，最後調解成立離婚，但雙方仍對子女監護權歸屬有爭執，洪庭後憤而駕駛廂型車沿台南地院、台南地檢署間通道離開，看到妻子與她的委任律師黃政雄走在前方，踩油門從後方衝撞、輾壓，兩人均傷重不治。

洪供稱，只是要嚇嚇他們，並不是故意要殺人，檢方依殺人罪嫌起訴求處死刑。一、二審合議庭認為，洪駕車撞擊輾壓2人，還踩油門加速，完全未煞車，直到地院車道出口的鐵門軌道處才將車煞停，視人命如草芥，惡性重大，依殺人罪判處洪死刑、褫奪公權終身，洪提起上訴。

洪當興法院外開車撞死妻子和律師。本報資料照片
洪當興法院外開車撞死妻子和律師。本報資料照片
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