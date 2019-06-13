潑25公升汽油燒前女友老家 二審加重判為6年4月刑

2019-06-13 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



楊姓電子作業員不滿張姓女友提議分手，去年7月深夜到張家潑汽油、縱火，張父發覺不對勁，連忙喚醒家人逃生；消防隊員趕抵滅火，在家的4個人倖免於難。桃園地院依殺人未遂罪判楊6年徒刑，楊以憂鬱、失眠等藉口上訴，台灣高等法院改判為6年4月徒刑。

楊與張女自2015年開始交往、同居，但去年6月28日女友提分手，楊想復合未果，還責怪女方家人袒護，心生報復之意。

張女老家在桃園楊梅，平時父親、胞弟、祖母和外籍看護4人就住在這兒。去年7月4日凌晨1點，楊騎機車、載著25公升的汽油到張家，先把汽油灑在屋前的地面，再用打火機點燃衛生紙引火；另外又將裝汽油的2只寶特瓶丟到屋子後方的防火巷，火勢隨即延燒。

張父發現有異，趕緊叫醒家人，消防員到場滅火，火勢僅燒毀鐵捲門、遮雨棚和防火巷的雜物，以及張父的轎車，屋子結構無損害。

高院認定楊姓男子犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪、殺人未遂4罪，此行為也違反家庭暴力法，應以殺人未遂罪1罪處斷。亞東醫院鑑定，楊案發時「無精神病症狀之鬱症」發作，也沒導致辨識行為違法能力下降，從警詢時呈現的情況來看，就算他案發前有憂鬱、失眠的症狀，也無從減刑。

高院認為，從楊的行為來看，應成立4殺人未遂罪和1個放火罪，但原審只論殺人未遂和放火2罪，並不妥當。而楊姓男子的父親雖然與張家的鄰居和解，這與被告自己的犯後態度並不相等，檢察官上訴有理。