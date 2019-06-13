大法官倉促審核 司改團體：且慢

2019-06-13 16:12 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



大法官人事案不能草草通過！多個公民團體13日召開記者會，批評立法院在總統府5月27日公布大法官人選後，6月17日第7會期臨時會就要審核大法官人選，時間過於倉促。公民監督國會聯盟執行長張宏林表示，希望立法院可以延後大法官人選的審核，讓議會有更多時間思量大法官人事案。

大法官人選攸關價值

蔡英文總統5月27日提名高雄高等法院行政法官兼院長楊惠欽、考選部長蔡宗珍、司法院秘書長呂太郎和台大法律系教授謝銘洋，並咨請立法院同意。根據媒體報導，立法院將於6月17日第7會期臨時會中，優先處理大法官人事同意案。

張宏林表示，大法官是台灣重要獨立機關代表，為憲政的守護者，憲法的解釋會影響社會價值變遷，而且有8年的任期保障，結果民進黨卻違背去年的承諾，讓議會對大法官人選有1個月時間檢驗，今年卻只有3個禮拜時間可以決定，這樣對於台灣日後的價值發展有嚴重的影響。

他也說，先前許多立委在質詢大法官的時候，還要求大法官背法條或試問一些雞毛蒜皮的小事，讓他們今年很擔心會不會又有立委敷衍了事，因此它們也準備了一些題目讓立委參考，希望立委諸公可以延後審核大法官的期限，回去多準備一點內容，發揮立法權監督司法權的精神。

須廣邀專家評估

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛表示，以釋字748為例，大法官的釋憲對於社會各個層面都會造成影響，他們希望作為大法官的人選，要對於國外人權公約有更多的認識與接納，將較先進的人權價值帶進台灣，讓台灣可以走向更民主、開放的社會。

因此，她希望這些被提名的人必須對一些社會敏感議題，如居住正義、通姦除罪化等發表看法，讓大眾檢視這些人對這些議題的看法，用更多的時間評估這些人選是否適任大法官。另外，立委除了質詢之外，也要召開聽證會，廣邀學者、專家一同檢驗。

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