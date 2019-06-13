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12連霸里長涉幽靈人口未遂 法院判妨害投票無罪

2019-06-13 15:14聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市安寮里長呂文雄去年三合一選舉完成12連霸，警方在投票日前發現呂文雄涉及幽靈人口，取得自己的媳婦、外孫等12人同意，遷戶籍到未實際居住的地址，嘉義地檢署今年依妨害投票將呂文雄等11人提起公訴，嘉義地方法院認為，他們凝聚家族向心力，支持父親、祖父當選而遷籍，判呂文雄等11人無罪。

合議庭認為，呂文雄參選，其兒子等人凝聚家族向心力，支持父親、祖父當選而遷籍，衡量我國社會民情、家庭倫理，屬人之常情，與遭候選人或其他支持者利誘、支配、指使動員前往投票的幽靈人口有所區別。

檢方認為，直系尊親屬在選舉期間相挺無可厚非，但媳婦非直系血親，合議庭解釋，媳婦乃兒子的配偶、孫子女的母親，在家庭中的腳色極為吃重，善盡職責的媳婦其家庭重要性可說與親生兒女無異，對家庭的付出、壓力、辛勞與犧牲，往往勝過男性，雖然媳婦在家庭中事實上的身分，實際上與血親關係無異。

法官認同檢方當初提出上訴的理由，「若以虛設戶籍方式取得投票權而影響選舉的結果，將悖離選舉制度的本質，也對於實際設籍的居民造成不公平」，但檢方所提的犯罪部分無法說服法院，基於無罪推定的原則，因此判呂文雄等11人無罪。

12連霸的嘉義市安寮里長呂文雄涉及妨害投票，嘉義地方法院今天判呂文雄等11人無罪...
12連霸的嘉義市安寮里長呂文雄涉及妨害投票，嘉義地方法院今天判呂文雄等11人無罪。圖／本報資料照
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