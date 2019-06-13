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高雄討債痛毆四肢變形慘死 債主賠50萬下場仍重判

2019-06-13 14:13聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄詹姓男子疑與黃姓男子有債務糾紛，前年11月竟找盧姓、洪姓及楊姓友人持鋤頭柄朝頭部、軀幹及四肢等痛毆，導致手腳嚴重骨折變形，詹還叫其他友人先離去，再將黃送醫急救，但2天後仍傷重不治。高雄地院一審依共犯傷害致死罪，判詹9年、楊8年2月，另依傷害罪判盧1年10月；洪則因病停止審判。可上訴。

據了解，警方當時查出死者疑似簽運彩，1個月就積欠詹姓男子（31歲）200萬元，一度避不見面才惹火詹，案發當天，詹先到屏東找死者談判不成，便將人押往高雄，同時找人助陣。

判決指出，詹姓男子2017年11月10日凌晨3點多，揪盧姓、洪姓及楊姓友人前來，並把黃姓男子約到鼓山區一處空地，洪隨即拿鋤頭柄痛毆，詹及楊在場把風，盧則於車上待命，眼睜睜看著黃被猛打頭、身體及四肢，直到黃已經手腳明顯骨折變形，詹才將黃送到高市聯合醫院，不過黃傷勢過重，再轉送高雄榮總搶救2天後，仍因多處骨折、橫紋肌溶解症、心肌細胞崩解壞死、腦髓腫脹等傷重死亡。

後來警方發現死者生前疑遭痛毆展開調查，詹、盧先行投案，其餘洪、楊姓男子則陸續遭緝捕到案。

詹姓男子辯稱，只是找洪姓男子來幫忙處理債務糾紛，他隨即離去，不知道會打死人，盧跟楊稱僅陪同到現場，不清楚是何事；洪則說其他人皆沒有動手。

合議庭檢視相關監視器畫面，認定行凶當下詹等4人都在現場，動手的洪姓男子應沒有致人於死的意思，主要目的是要被害人還錢，而詹居於主謀地位，由洪動手、楊也在旁觀看，犯傷害致死罪；盧在車上待命未目睹全程，無法預知會打死人，僅以傷害論罪。

合議庭考量詹賠償50萬元與死者家屬調解，又符自首可減刑，判詹9年徒刑，楊判8年2月，盧則判1年10月。

高雄前年底發生債主找人將欠債的黃姓男子打到四肢變形，送依傷重不治，高雄地院審理，...
高雄前年底發生債主找人將欠債的黃姓男子打到四肢變形，送依傷重不治，高雄地院審理，依共犯傷害致死罪，判詹姓債主9年、動手的洪姓男子8年2月，另依傷害罪判盧1年10月。可上訴。記者林伯驊／翻攝
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