北市飆車撞死3人案辯結 法官訓被告：不要遊戲人生

2019-06-13 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



男子謝亞軒、黃佑呈分別駕車在市區飆速，謝的車子失控衝向路邊騎樓，撞死3人，檢方起訴他們，謝被羈押迄今；台北地院今天開辯論庭，謝說，回想肇事的事，現在才知道危險，希望法官給自新機會，黃也表示後悔，盼能獲判無罪。合議庭訂下月4日宣判。

今天開庭時，謝亞軒說，自己對讀書沒興趣，2017年休學後花費都是家人給的錢，家人已經幫忙賠償家屬共150萬元，他打算服完刑再去找工作等。

法官問謝人生目標是什麼？以前怎麼過日子？謝說，以前平常都待在家裡；法官再問，知道這樣開車很危險嗎？謝說現在回想起來才知道，但開車的時候沒想那麼多，聽到謝的回答，法官告訴謝，不要遊戲人生。

共犯黃佑呈說，出事前不知道謝開車尾隨在後，當時是下班時間，為了圖方便走公車專用道，對於謝撞死無辜的路人，黃表示他也不想發生憾事，但認為自己無責，請法官判他無罪。

公訴檢察官論告說，謝、黃2人只有遺憾，並非真心懺悔，請法官對他們從重量刑；死者的律師說，黃佑呈明知道謝亞軒開車跟在後面追趕，卻帶頭違規駕駛，也要負刑責。