計程車運將拒絕他搭車 被打到顱內出血住加護病房

2019-06-13 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



楊姓男子前年到KTV歡唱後想搭計程車離開，未料被李姓運將拒絕，他一時氣憤和周姓友人毆打李的頭部，趁李倒地仍用腳猛踹頭部，導致李顱內出血、額骨和鼻骨骨折等，連計程車上的無線電也被摔壞。楊被判4月徒刑、周被判刑3月確定，民事部分，李求償118萬餘元，台北地方法院判楊、周應連帶賠償18萬餘元，可上訴。

運將提告主張，楊、周2017年11月10日8時許在錢櫃KTV飲酒歡唱後，因為楊想搭他的計程車離開被拒絕，雙方爆發口角，而楊在KTV前方人行道徒手毆打他的頭部，趁他倒地時再用腳踹頭；他事後想要留下楊，便起身追上去，最後仍被楊打倒在地上，周也用腳踹他的頭，導致他多處擦挫傷、顱內出血、骨折等，一度住進加護病房觀察，加上計程車上無線電、GPS系統也被兩人破壞，要求兩人醫藥費、看護費、車資、工作損失、精神慰撫金等，共118萬餘元。楊、周抗辯，對於事實不爭執，但認為李求償金額過高，請求法官駁回訴訟。