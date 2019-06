司法院長貼「骷髏王」? 幕僚:臉書未被駭、不追究

2019-06-13 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



司法院長許宗力臉書帳號疑遭冒用,至他人的頁面留下早期的卡通「太中戰士」中的角色「骷髏王」圖片,引發議論。台大法律學院教授今天凌晨1點54分在臉書上詢問「聽說許宗力的FB帳號被盜用。有沒有人知道盜用者到底發了什麼有趣的文?發表出來,讓大家消暑一下吧。」;許直至他人告知,才知發生此事。

今天早上大法官進行第5594次全體審查會議,許已關閉臉書。幕僚轉述,圖片非許張貼,而許的臉書上也沒有被竄改內容,最後一篇貼文是2016年6月21日的分享文,為了安全,已先關閉臉書,占無追究打算。

據了解,許宗力雖不常發文,但時常透過手機、臉書來關心司法時事。