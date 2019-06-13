保三查獲8千瓶菸油 市價600萬

2019-06-13 13:05 中央社 基隆13日電



保三總隊今天宣布偵破非法電子菸油案，查扣8155瓶各式口味菸油等證物，市價約600萬元，其中一款「五子棋菸油」因限量販售，每瓶售價2000元，警方並逮捕3名男子，訊後送辦。

保三總隊第一大隊年初查獲國內不法集團販賣非法電子菸補充液牟利，經持續向上追查，基隆及台中偵查分隊5月7日和5月16日持搜索票前往台中市外埔區六分路和桃園市桃園區埔新街及寶山街查緝。

警方當場查扣電子菸油8155瓶、電子菸彈3014盒，逮捕24歲林姓男子、30歲周姓男子和26歲虞姓男子到案，訊後依違反藥事法移送地檢署偵辦。

警方表示，這次查獲的電子菸油分別產自美國、馬來西亞、中國大陸等地，種類達350餘種，不僅外觀炫異，口味更是多元，包含草莓、葡萄、蜂蜜、香蕉和烏龍茶等，藉以吸引消費者購買。

其中一款「五子棋菸油」共查扣43瓶，由於每年僅產2批限量販售，每瓶市價高達2000元，另一款外包裝為骷髏頭的「時間炸彈」，號稱尼古丁含量每毫升高達50毫克，每瓶30毫升市價約800元，這次查扣的菸油和電子菸彈市值總計約600萬元。

警方表示，含有尼古丁成分的菸油為禁藥，製造、輸入或販賣相關產品，依藥事法最高可處10年以下有期徒刑，併科新台幣1億元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。