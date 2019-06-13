親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
桃園持槍挾持案
阿羅哈國道車禍
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

大馬羽球名將李宗偉宣布退休 結束19年光榮競賽生涯

【民進黨總統初選民調】蔡英文大勝賴清德 拚連任闖頭關

荷包失血！校內闖紅燈收罰單 學生質疑校方可執法？

2019-06-13 12:15聯合報 記者江國豪╱即時報導

學校開單沒問題嗎？國立屏東科技大學學生在網路投訴，日前在校內騎機車闖紅燈，卻收到校方開的200元罰單，雖然自知違規在先，但質疑校方是否有權進行開罰。對此校方表示，《國立屏東科技大學車輛管理辦法》中明訂違規車輛處理費標準，今年才3月開始針對路口闖紅燈進行取締開單，主要希望學生能提升用路安全意識。

屏科大校區廣大佔地約297公頃，師生登記汽機車數量就達9千多輛，然而有近8成學生都在校內騎機車，上、下學及中午用餐等尖峰時間，校內道路總是車流滿滿，過去路口常發生車禍事故。

屏科大自106年起陸續設立紅綠燈後，有效降低事故率，至今已設置完成3座。而為加強學生遵守交通規則，今年3月起執行闖紅燈取締，目前共開罰174件，有32件已繳納罰款。

屏科大主任秘書葉桂君表示，若學生在校外有交通違規就會被開罰，學校是社會縮影也不能例外。然而每個紅綠燈前都有設置警告標語，提醒學生路口有進行錄影取締，且學校自92年經交通安教育委員會審議《國立屏東科技大學車輛管理辦法》，並提報行政會議後實行，其中明定違規車輛處理費標準，凡汽車違規者罰300元、機車違規罰200元，開單取締都是依法有據。並強調停車及罰單收入，都是專款專用，用於改善校內交通安全設備。

部分學生對校內交通違規取締表示認同甚至可以在加重罰鍰金額，另外有學生認為除了取締闖紅燈，應該要在加上取締超速，讓學生在校內騎車更加安全。

屏科大學生在網路上質疑學校開罰單是否依法有據。圖／翻攝自臉書《台灣機車路權研討會...
屏科大學生在網路上質疑學校開罰單是否依法有據。圖／翻攝自臉書《台灣機車路權研討會》
分享
屏科大校區佔地廣，8成學生在校內騎機車，校方對交通安全相當重視。記者江國豪／攝影
屏科大校區佔地廣，8成學生在校內騎機車，校方對交通安全相當重視。記者江國豪／攝影
分享
屏科大校區佔地廣，8成學生在校內騎機車，校方對交通安全相當重視。記者江國豪／攝影
屏科大校區佔地廣，8成學生在校內騎機車，校方對交通安全相當重視。記者江國豪／攝影
分享

屏科大罰單交通違規
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

影／瑞士帥哥「丟包」急旅行泡湯 暖警火速尋回

2019-06-13 12:45

客運業過勞 交通部認同路線評選納勞檢違規紀錄

2019-06-13 12:04

內神通外鬼！監所人員收賄驗車放水 依貪汙罪起訴

2019-06-13 12:03

破獲電子煙油非法集團 警方查扣350多款全含尼右丁

2019-06-13 11:57

侵入串燒店行竊 男子辯：來看他什麼時候營業

2019-06-13 11:35

ATM補鈔 順手牽羊盜千萬元

2019-06-13 00:29

司法監看媒體變「新東廠」？ 法務部：誤會了

2019-06-12 23:33

紅燈左轉被罰2700元 提告盼比照紅燈右轉改罰600 敗訴

2019-06-12 23:27

差15票打贏選戰 里長遭匿名檢舉賄選法院今判無罪

2019-06-12 19:48

用漢光演習加菜金請客吃飯 前花防部少將遭判4年半

2019-06-12 18:07

竊盜男應訊結束佯稱痛風欲逃脫 法警丟腳鐐成功壓制

2019-06-12 16:49

高志鵬判4年半服刑5個月 獲准到外役監服刑

2019-06-12 16:46

新偵查不公開法監看偵查新聞 法務部：天大的誤會

2019-06-12 16:40

瞪一眼引殺機 中壢男揮球棒打死人

2019-06-12 15:11

現役軍人闖空門辯稱精神狀況差 法院判他有罪

2019-06-12 14:55

牙醫師遭病患掐脖摔倒倒 病患辯：他先動手

2019-06-12 14:52

應曉薇踢爆「美魔安」保養品 業者判刑1年

2019-06-12 14:52

夜會小鮮肉被抓包 女主播秦綾謙再告贏前夫

2019-06-12 14:40

紅燈左轉被罰2700 提告比照紅燈右轉罰600被駁回

2019-06-12 14:39

酒店徹夜豪飲威士忌酒駕害1命 他稱無力付150萬和解金

2019-06-12 14:36

被控夜店猥褻女子 男辯與她屬「友達以上、戀人未滿」

2019-06-12 14:08

網紅「老濕姬」米砂感情糾紛 挨告妨害名譽判刑

2019-06-12 13:36

夫妻離婚分財產 老公「極端富裕」要付1.4億元給老婆

2019-06-12 12:26

重機占機車停等區挨罰900元 騎士：汽車別再逼我們了

2019-06-12 12:23

專業免費又迅速 不用打官司這招也可解決金融糾紛

2019-06-12 12:21

中山地政事務所涉弊 專員協助建商加速審核建案遭訴

2019-06-12 11:53

偵查不公開辦法6月15日上路 他指「新東廠」正式掛牌成立

2019-06-12 11:49

仁新醫藥董座林雨新批浩鼎假藥挨告 遭起訴公然侮辱

2019-06-12 11:32

運鈔員欠賭債監守自盜 利用補鈔時侵占1337萬

2019-06-12 11:23

按摩女拉人夫「促進消費」 約出遊住旅館偷嘿咻

2019-06-12 11:23

19歲騎士撞分隔島飛對向 慘遭輾爆頭慘死

2019-06-12 09:06

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17
看更多

熱門文章

不斷更新／桃園挾持人質案 歹徒深夜棄械投降 釋放全部人質

2019-06-13 00:20

影／單車教練指導開房間？國中女生遭誘姦近百次

2019-06-12 19:19

桃園槍擊案2嫌駁火一度挾持9人質 警剛帶出2女及1槍枝

2019-06-12 22:01

海邊偷拍性感比基尼辣妹 不料女友全看在眼裡

2019-06-12 16:33

阿羅哈翻覆！19歲女志工為救人發生車禍 與死神拔河

2019-06-12 13:52

新北五股越堤道汽車暴衝撞10台機車 多名騎士送醫

2019-06-13 09:39

桃園持槍挾持案 警政署長馳赴現場坐鎮

2019-06-12 21:44

侯友宜怒拔分局長 老同學葉毓蘭提醒他別再做這件事

2019-06-12 18:49

員警從警近兩年 值勤舉槍自轟傷重不治

2019-06-13 10:03

網紅「老濕姬」米砂感情糾紛 挨告妨害名譽判刑

2019-06-12 13:36

桃園驚傳持槍挾持人質 警封道PO文籲民眾繞行

2019-06-12 21:17

桃園警匪對峙 一度挾持9人質 棄械投降

2019-06-12 23:57

「請國人為警察表現喝采」 挾持案和平落幕鄭文燦感動

2019-06-13 00:33

「比當警察還累」 退休警改做這行 夫妻半夜愛找他

2019-06-13 09:00

獨／桃園挾持人質案 嫌犯叫媽來、跟警要防彈背心

2019-06-13 09:12

用漢光演習加菜金請客吃飯 前花防部少將遭判4年半

2019-06-12 18:07

桃園警匪槍擊駁火落幕 人質全部獲釋

2019-06-12 23:16

桃園市挾持人質駁火 主嫌涉賓館開槍警方追捕

2019-06-12 21:47

國小男童被竹棚壓死 祖母：孫子失救才會死

2019-06-12 14:03

影／台中行車糾紛火爆男當街猛K頭砸車被法辦

2019-06-12 21:48

桃園晚間歹徒持槍挾持 今晨有內壢工廠遭連開11槍掃射

2019-06-12 23:03

桃園持槍挾持案 2小隊長談判有功將「破格任用」

2019-06-13 10:15

家族八卦！副機長赴桃園受訓 妻卻與姐夫爆不倫

2019-06-12 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top