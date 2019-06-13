荷包失血！校內闖紅燈收罰單 學生質疑校方可執法？

2019-06-13 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



學校開單沒問題嗎？國立屏東科技大學學生在網路投訴，日前在校內騎機車闖紅燈，卻收到校方開的200元罰單，雖然自知違規在先，但質疑校方是否有權進行開罰。對此校方表示，《國立屏東科技大學車輛管理辦法》中明訂違規車輛處理費標準，今年才3月開始針對路口闖紅燈進行取締開單，主要希望學生能提升用路安全意識。

屏科大校區廣大佔地約297公頃，師生登記汽機車數量就達9千多輛，然而有近8成學生都在校內騎機車，上、下學及中午用餐等尖峰時間，校內道路總是車流滿滿，過去路口常發生車禍事故。

屏科大自106年起陸續設立紅綠燈後，有效降低事故率，至今已設置完成3座。而為加強學生遵守交通規則，今年3月起執行闖紅燈取締，目前共開罰174件，有32件已繳納罰款。

屏科大主任秘書葉桂君表示，若學生在校外有交通違規就會被開罰，學校是社會縮影也不能例外。然而每個紅綠燈前都有設置警告標語，提醒學生路口有進行錄影取締，且學校自92年經交通安教育委員會審議《國立屏東科技大學車輛管理辦法》，並提報行政會議後實行，其中明定違規車輛處理費標準，凡汽車違規者罰300元、機車違規罰200元，開單取締都是依法有據。並強調停車及罰單收入，都是專款專用，用於改善校內交通安全設備。