酒後露鳥嚇小孩 技工賠20萬判4月

2019-06-13 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南一名鋼鐵工廠已婚技工，去年12月底下午3時50分許飲酒後，在自家附近巷內道路上，看到10、11歲2名國小學童遊玩，竟然靠近2童公然露鳥，令2童驚嚇過度，跑回家跟媽媽講，媽媽報警處理後，循線查獲，技工求助醫院戒酒外，還寫道歉信函給媽媽且賠償20萬元，請求諒解，台南地院認他犯成年人故意對兒童犯公然猥褻罪，處4月徒刑。

台南地院指出，技工沒有前科，且已與被害人及其父母達成和解，獲得諒解；而技工僅因一時不慎，致罹刑典，經偵審的過程，當知所警惕，信無再犯之虞，因而宣告緩刑2年，以啟自新。院方考量技工的犯行，認有於緩刑期內進行輔導與矯正，強化其法治觀念的必要，命他應自判決確定日起，1年內參加台南地檢署舉辦的法治教育3場次。

判決指出，技工去年12月16日下午3時50分許飲酒後，台南市區一巷內，兩學童在巷內馬路上遊玩，竟意圖供人觀覽而基於公然猥褻的犯意，靠近2人並公然在2 人面前露鳥。兩童驚嚇過度，跑回家中，告訴媽媽，經媽媽報警處理，由警方調閱監視器畫面循線查獲。