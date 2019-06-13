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酒後露鳥嚇小孩 技工賠20萬判4月

2019-06-13 12:12聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南一名鋼鐵工廠已婚技工，去年12月底下午3時50分許飲酒後，在自家附近巷內道路上，看到10、11歲2名國小學童遊玩，竟然靠近2童公然露鳥，令2童驚嚇過度，跑回家跟媽媽講，媽媽報警處理後，循線查獲，技工求助醫院戒酒外，還寫道歉信函給媽媽且賠償20萬元，請求諒解，台南地院認他犯成年人故意對兒童犯公然猥褻罪，處4月徒刑。

台南地院指出，技工沒有前科，且已與被害人及其父母達成和解，獲得諒解；而技工僅因一時不慎，致罹刑典，經偵審的過程，當知所警惕，信無再犯之虞，因而宣告緩刑2年，以啟自新。院方考量技工的犯行，認有於緩刑期內進行輔導與矯正，強化其法治觀念的必要，命他應自判決確定日起，1年內參加台南地檢署舉辦的法治教育3場次。

判決指出，技工去年12月16日下午3時50分許飲酒後，台南市區一巷內，兩學童在巷內馬路上遊玩，竟意圖供人觀覽而基於公然猥褻的犯意，靠近2人並公然在2 人面前露鳥。兩童驚嚇過度，跑回家中，告訴媽媽，經媽媽報警處理，由警方調閱監視器畫面循線查獲。

技工犯後坦承犯行，犯後與被害人達成調解，賠償20萬元，而獲得諒解，並寫信向兩童媽媽道歉，另參與衛生福利部嘉南療養院的戒酒治療，顯見技工已意識到其行為不當，誠心悔改，並戒除影響行為的酒類，犯後態度尚佳。

台南一已婚技工去年底酒後對兩學童露鳥，事後求助醫院戒酒外，還寫道歉信函給媽媽且賠...
台南一已婚技工去年底酒後對兩學童露鳥，事後求助醫院戒酒外，還寫道歉信函給媽媽且賠償20萬元，請求諒解，台南地院處4月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
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