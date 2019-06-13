客運業過勞 交通部認同路線評選納勞檢違規紀錄

2019-06-13 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



阿羅哈客運發生重大車禍事件，勞動部建交通部應將勞檢結果納入省道、國道路權發照評點。對此交通部表示，現行在新路線評選的時候已經將違反駕駛時間的違規紀錄納入給委員做參考，未來如果能夠取得勞檢單位的違規紀錄，也可以在路線評選的時候提供給委員，納入評選項目營運安全評分的參考之一。

根據交通部運輸管理規則、公路法等相關法規，我國客運分為市區客運與公路客運，公路客運又分省道與國道客運，每個客運路線都會由交通部審核通過後，核發一張路線許可證，例如，國光客運有118條路線，就有118張路線許可證，許可證規定內容包含營運期、路線長短、班次、停靠站等。

針對勞動部建議，交通部指出，目前還未看到相關勞檢的結果與勞動部的建議，會於收到之後，進行評估，各界建議都會納入未來討論。

業者則認為目前交通部公路總局的督考已經十分嚴格，但是認為可以修正目前路線，讓營運更可以符合工時，避免過勞。

國光客運總經理吳忠錫表示，許可證一張有效期限最長為5年，到期後如果要繼續營運，目前相關督導機制十分嚴格。他說，面對運輸管理安全的問題，業者都很重視，因此，也將要針對目前較長、可能導致工時超出的路線進行檢討，將送到交通部送審。