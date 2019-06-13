男騎士見她貌美起色心 等紅燈「掏寶」公然猥褻

2019-06-13 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民黃姓男子去年騎機車路經台中市北屯區時，見女騎士「小麗」驚為天人，等紅燈時公然「打手槍」，嚇得被害人花容失色，遂報警處理，員警調閱路口監視畫面查獲， 台中地院依公然猥褻罪將他判刑6月，得易科罰金。

黃男裸露下體地點在馬路上，屬不特定人或多數人得以共見共聞地點，雖然案發當時只有黃男及「小麗」在現場，惟仍處於使路過之不特定人得以共見共聞之狀態，符合「公然」要件。

黃男在馬路上，於被害人面前裸露性器官自慰動作，此舉動不僅足以刺激或滿足性慾，且足以引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化，自屬猥褻行為。觸犯了刑法公然猥褻罪。

判決書指出，黃男於去年11月22日凌晨零時，騎重型機車行經台中市北屯區經貿路時，見「小麗」獨自騎乘機車行經該處，遂騎乘機車尾隨她，騎到經貿一路與順平路交岔路口，等紅燈時，黃男自「小麗」機車的右後方接近。

當「小麗」發覺有異並以眼睛餘光向右後方查看時，黃男竟意圖供人觀覽，公然對她掏出其下體「打手槍」自慰，而為猥褻行為。被害人受驚後隨即騎車前往前方的統一便利超商尋求協助並報警處理，經警調閱附近路口監視器錄影畫面後，循線查獲黃男。

受驚嚇的被害人表示「事後整晚無法入眠，閉上眼睛都會一再浮現當時的畫面，且現在都不敢接近事發地點附近」，並表示對黃男不宜輕縱。