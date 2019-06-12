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司法監看媒體變「新東廠」？ 法務部：誤會了

2019-06-12 23:33聯合報 記者王聖藜╱即時報導

法務部晚間發布新聞稿，表示有關媒體報導檢察機關、司法警察機關成立新聞監看小組為「新東廠」，嚴正澄清。

法務部說，檢察機關、司法警察機關指定專人收集、側錄刑事偵查案件之新聞報導資料，係依據原最高檢察署頒布之「檢察、警察、調查暨廉政機關偵查刑事案件新聞處理注意要點」第6點第3項規定辦理，已運作多年，對於偵查不公開原則之落實，發揮相當效能，並非本次偵查不公開作業辦法修正後之新規定。

修正後之偵查不公開作業辦法，僅有「偵查不公開檢討小組」，並無所謂新聞監看小組，而偵查不公開檢討小組之運作方式，是指定專人收集、側錄偵查案件之新聞報導等資料，即時陳送首長核閱，如發現檢察機關、或司法警察機關人員違反偵查不公開者，將送交各所屬機關之偵查不公開檢討小組處理，並為行政調查，以追究相關人員違反偵查不公開之責任。

另，由於修正後之偵查不公開作業辦法，與「檢察、警察、調查暨廉政機關偵查刑事案件新聞處理注意要點」內容高度重疊，為避免法規疊床架屋，新聞處理注意要點於108年3月22日停止適用，未來各機關將依據自行訂定之新聞發布規則，繼續辦理上開新聞報導資料之收集、側錄工作。

法務部指出，偵查不公開原則所規範之人員，為檢察官、檢察事務官，司法警查官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員，並不包括記者。報導指稱新聞監看小組對於所有不利於政府的新聞，將警告媒體云云，實屬誤解，本部特此澄清，以正視聽。

警察東廠
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