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差15票打贏選戰 里長遭匿名檢舉賄選法院今判無罪

2019-06-12 19:48聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

新北市石門區石門里長施宗南，去年在九合一選舉以15票微幅領先打贏選戰，但選後遭匿名檢舉賄選，指控3度現金買票，遭依違反選罷法起訴。今士林地方法院，無法排除是對手支持者，因票數差距極小而誣指判無罪。

今日下午施里長獨自一人到法院聆判，當審判長宣讀無罪判決主文，他宛如放下心中大石，步出法院外，立刻撥打電話，告知親朋好友最新消息，並稱可能是對手「輸不起」才會找人檢舉。

判決指出，施姓里長遭控3度行賄，以1票1千元現金買票，去年11月中旬到有智能障礙的江姓男子、余姓里民住家，分別交付2千、5千行賄，還邀鄭女到住處回收啤酒罐，試圖塞錢行賄遭拒絕。

「我與你太太是同學，我不會拿你的錢」。從事資源回收的鄭女在調查處及偵訊中，對於交付賄款時間相差4天，她在法庭稱，看不清楚施手中握著何物，只知道是藍色，並改供詞說沒向家人說過施曾想行賄。

新北市調查官在法院證稱，此案是接到電話匿名檢舉，檢舉人提到一些人收賄，「已買完票」，透過人脈了解認為江、余、鄭等里民收賄可信度較高，因此約談詢問。另依照經驗，選前大家守口如瓶，選後才會聽到選民在茶餘飯後比價。

曾任石門鄉民代表的里長施宗南，去年11月24日開票後獲得569票，以15票極小差距獲勝。施供稱，可能是對手陣營落選後挾怨報復，惡意找人檢舉、栽贓。

士林地方法院審理後認為，施與3人均不熟識，且無試探里民支持何人，未確認有無收賄意願，就直接交付賄款，「貿然行賄」恐有高風險遭舉發，應不可能貿然行賄。另，無法排除匿名檢舉人支持另一名候選人，而有誣指賄選的可能性，全案判處無罪。

士林地方法院。本報資料照片
士林地方法院。本報資料照片
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收賄石門
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