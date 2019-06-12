就愛偷拍女大生如廁 攝狼緩刑期再犯判3月

2019-06-12 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



25歲王姓男子今年4月間偷偷摸摸進入台南一大學校園內超商旁女廁內，涉持手機偷拍女大生如廁畫面，學生發現後通報教官，報警逮人送辦，台南地院審理時，發現他1年半前也曾在新竹另所大學女廁內，偷拍女大生如廁畫面被判拘役80日，緩刑期間再犯，台南地院處3月徒刑，可上訴。

判決指出，王於2017年10月24日晚間，在新竹市一所大學1樓女廁，趁一女大生如廁時偷拍私密照片1張，另同年11月6日中午在同一地點，又偷拍另名女大生私密照片1張。兩被害人飽受驚嚇，報警處理，新竹警方持搜索票前往其住處查獲相關照片等證物，依法送辦。

新竹地院認王沒有前科，一時失慮致罰刑章，惟犯罪後已坦承犯行，態度良好，經此次偵審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，給予緩刑3年，以勵自新。院方認王犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，應執行拘役80日，可易科罰金，緩刑3年，保護管束期間，提供60小時的義務勞務。

未料，事隔1年半，王改名後，今年4月18日下午，有學生發現他偷偷摸摸進入台南一所大學校園內超商旁女廁內，馬上通報教官，教官報警逮人，當場逮個正著。女大生不但提告，同時提出民事賠償。