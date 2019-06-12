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用漢光演習加菜金請客吃飯 前花防部少將遭判4年半

2019-06-12 18:07聯合報 記者余衡╱即時報導

陸軍花東防衛指揮部少將參謀長韓豫平，104年7月間挪用漢光演習加菜金6千元，宴請郭姓上校政戰主任等人前往「芳村活海產餐廳」吃飯，日前遭花蓮地方法院依違反「貪汙治罪條例」等罪判刑4年6月、褫奪公權4年，另1名承辦的張姓上士則被判刑1年、褫奪公權1年、緩刑3年。全案可上訴。

判決指出，花防部104年間因執行電腦輔助指揮所演習整備工作及AAR小組觀摩期整備規畫表現優異，同年5月4日受陸軍司令部核撥「漢光31號電腦輔助指揮所演習有功單位團體加菜金」2萬元，由花防部主計組保管，待後續花防部作戰處就該筆金額進行實質分配後，再行檢據單據支出。

104年7月19日至7月24日間某晚，時任花防部某中將指揮官在「芳村活海產餐廳」進行私人聚餐，宴請韓員、郭員、郭妻及2名子女，6人當天餐費共5760元，當晚由張員到場以指辦室墊借款墊付。事後韓員向部屬表示餐會已舉行完畢，用餐費用要以漢光演習加菜金支付，指示從2萬元中簽擬分配予指辦室、參辦室及政戰主任辦公室各2千元，其餘1萬4千元由作戰處自行運用。

部屬認為餐會當天有民間人士在場，此舉將違反加菜金處理作業規定，向上呈報中將指揮官並建議由其行政事務費支出，但韓員堅持用加菜金支付，指揮官亦表示配合決行，並發文知會指辦室、參辦室及政辦室出具領據領取加菜金。韓員接續指示部屬製作不實之「參辦室人員吳姓一兵等4員預計使用加菜金2000元」之簽呈由自己決行。

後續部屬將作戰處、指辦室、參辦室及政辦室共2萬元領據，製作原始憑證黏貼存單簽呈主計組辦理核銷款項。待主計組將2萬元加菜金核撥至作戰處時，張員告知因餐會費用是由他使用指辦室墊借款先行墊付，故將6千元交付張員返還指辦室。張員為避免餐會宴請民間人士等情事遭主計組發現，再依韓員指示製作不實之「花防部餐敘人員名冊」交由韓員辦理核銷，致主計組人員誤認加菜金運用並無不當。

審訊過程韓員雖矢口否認有貪污犯意，並稱是受指揮官指示以加菜金辦理餐會，不知道郭員會帶家人參加，但法院認為韓員從軍多年，應熟知「國防部暨所屬機關部隊加菜金處理作業規定」不得用於民間人士之支出，且因證詞與本案其他證人供詞顯有相違，雖已於105年間年9月1日退伍仍適用「陸海空軍刑法」處罰。而原被列為證人的時任中將指揮官、指辦室上尉及士官長，經花蓮地院認定涉及本案共犯，另由檢察官依職權告發另行偵查。

前花防部少將韓豫平。圖／民眾提供
前花防部少將韓豫平。圖／民眾提供
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