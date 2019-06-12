父親過世隔天冒名提領百餘萬存款 偽造文書判刑2月

2019-06-12 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市陳姓男子在父親過世隔天，用亡父名義提領農會、郵局帳戶存款155萬5600元，被已故手足的3名子女控告偽造文書。陳供稱與在世兄弟討論，決定以遺產辦喪事才會去領錢，餘額做為日後照顧母親費用。法官審理後，認為陳是一時失慮觸法，判刑2個月，緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，陳男的父親2015年5月間死亡，陳父財產屬全體繼承人共有。陳男在父親過世隔天，利用金融機構尚未獲通知的機會，盜用父親的印章向不知情的行員領款，損害其他繼承人權益及金融機構金融交易管理正確性。

陳保家出庭時說，父親過世急需金錢辦理喪事，幾個兄弟討論後，決定以父親的遺產辦喪事，若不夠才由兄弟分擔，所以母親才要他去領錢。辦理喪事共花費84萬2530元，剩下的錢多存入母親帳戶。因為他帳的錢比較亂，所以另有20多萬元轉到他兒子的帳戶，其他繼承人要查看比較清楚，並未將提領款項挪為己用。