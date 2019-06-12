新偵查不公開法監看偵查新聞 法務部：天大的誤會

2019-06-12 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



新的偵查不公開作業辦法本月15日上路，檢警調憲如何與外界互動，各機關仍有疑義；法務部長蔡清祥今天說，偵查不公開作業辦法原本就存在，並非突然冒出來的，主要的規範對象是執法公務員，特別是涉及偵查業務的公務員。

蔡清祥說，偵查不公開作業辦法過去也有，但是不夠清楚，只是這次把它訂得更清楚一點，對象並不是對一般民眾，也不是針對媒體。

法務部檢察司副司長李濠松說，修訂偵查不公開作業辦法，是根據2017年司改國是會議決議的回應，今年3月起，辦了4場次座談會，外傳因新法修訂而成立新聞監看小組緊盯有無對政府不利的報導，「是天大的誤會」。

李濠松說，偵查不公開作業辦法是對於司法警察單位在辦案時，有無違反應嚴守的秘密而制訂，因舊有辦法規範不夠具體、明確，進而重新擬定，目的是要維護偵查程序、保護被告與被害人人權，以及落實所謂的無罪推定原則。

他說，至於新聞監看小組的設立目的，是自我管理，藉由內控機制去改進公務員的作為，而檢察、司法機關指定專人蒐集偵查案件的新聞報導，也行之有年，目的都是在促進偵查不公開的落實。