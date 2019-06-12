瞪一眼引殺機 中壢男揮球棒打死人

2019-06-12 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園王姓男子今年2月16日和陳姓友人到中壢1間夜店喝酒，離開時在KTV外和李姓、姜姓男子對到眼，對方認為被「瞪」結果起了衝突，王自稱擔心被打，從車內拿了把金屬球棍朝李的頭部重擊，李隨即地不起，因腦出血搶救4天宣告不治；檢方認定事證明確，偵結依殺人罪嫌起訴王。

檢警調查，王男（21歲）當天凌晨4點多和陳姓友人（20歲），在世紀廣場KTV外和李、姜發生糾紛，王從車上拿出球棒，直接朝李的頭攻擊，害他失去意識，送醫搶救4天，仍因顱內出血病情急轉直下，最終宣告不治，王、陳均被依殺人罪嫌送辦。

檢方訊時，王坦承有拿球棒打李，表示當天和陳一起離開，但李、姜認為被他們瞪了一眼，雙方就發生推擠，自己怕被毆打，就從車子裡拿出金屬材質的球棒朝李揮了過去，結果對方就倒地不起。

陳則堅決否認，辯稱和王一起去夜店喝酒，結束要離開時和李、姜發生推擠衝突，王以為對方要打他，就拿球棒把李打到倒地不起，還說「是王自己衝出來打人的」；王也供稱，陳沒有教唆，和他沒有關係。

現場目擊民眾也說，原本陳、姜2人已經溝通完準備要離開，王不知為何就拿球棒攻擊李的頭，陳當下只在旁邊看，沒有動手；監視器畫面也拍下，李從車子拿了球棒，隨即朝李毆打，陳並沒有加入或阻擋。