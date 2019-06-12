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現役軍人闖空門辯稱精神狀況差 法院判他有罪

2019-06-12 14:55聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

王姓現役軍人去年9月到嘉義縣找女友，趁女友上班時，闖入同棟大樓江姓被害人的租屋套房內，被江姓被害人撞見，大喊「變態！」王男趕緊逃逸並製造人剛回家的假象，法官依據，出租公寓的監視器和江姓被害人的指證、雙方對話紀錄，認為江女與王男僅有一面之緣，不可能惡意指控，雖然王男事後透過女友向江女道歉，偵查過程中坦承犯行，但因江女不願意和解，審理庭上王男全盤推翻之前所說，試圖自圓其說，嘉義地方法院今天依侵入住宅罪判王男有期徒刑6個月，可易科罰金，全案仍可上訴。

王姓現役軍人指稱，案發當時他正騎車返家，而警察在大樓逐戶找可疑人時，被害者並未第一時間指認他，被害人曾懷疑他人，但看到監視器畫面只有他進出，所以才會懷疑他，而他那段時間精神狀況不好，時常有幻聽，他擔心是否是個人精神上的問題而入侵，後來製作筆錄，警方就以犯罪嫌疑人的身分叫他認錯，被害者說不道歉就要提告，他才會在看診前就先跟被害人道歉。

近視400度的江姓被害人指證，當時與闖空門者有兩步的距離（約150公分），清楚記下嫌犯的衣著和臉孔、身高。法院調閱大樓的監視器畫面並詢問相關證人後，認為王男在庭上所說之詞為假，不可採信。

法官審酌王男利用留宿其女友2樓租屋處的機會，無故侵入3樓被害人房內，繼而打開被害人的浴室門，意圖不明，已嚴重侵害被害人的住居安全，可以想像被害人當時所承受的心理驚懼莫名，且王男在審理庭上翻供，否認涉案，實難認有何悔意。。

王姓現役軍人去年9月闖空門，被害人當場撞見，嘉義地方法院今天依侵入住宅罪判王男有...
王姓現役軍人去年9月闖空門，被害人當場撞見，嘉義地方法院今天依侵入住宅罪判王男有期徒刑6個月，可易科罰金，全案仍可上訴。圖／本報資料照
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