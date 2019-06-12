牙醫師遭病患掐脖摔倒倒 病患辯：他先動手

2019-06-12 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



李姓男子去年3月間到彰化縣一家牙醫診所就診，與黃姓牙醫師一言不合，勒住對方脖子，並用力將牙醫師摔倒，造成他頭部外傷併頭皮撕裂傷、左肩挫傷等，李男辯駁是牙醫師先推他才會動手，彰化地院認為，李男妨害醫師醫療業務進行，損害醫病關係，依違反醫療法判有期徒刑4月，可上訴。

判決書指出，李姓男子去年3月7日下午3點多因認為牙齒搖動看診，但黃姓牙醫檢查認為沒有他所述的情形，李男心生不滿，雙方發生口角，黃姓牙醫師先推了李男一下，李男出手勒住牙醫師的脖子，並用力將對方摔倒，使得牙醫師頭部撞到診療間洗手台櫃台邊緣，頭部及身體撞到地面，造成牙醫師頭部及身體左側多處受傷，因而提告。

李男辯護人指出，李男雖用言語激怒對方，但是言語激怒不會導致對方受傷，李男牙齒不舒服，求助於醫生，醫生不是心平氣和解釋，而是情緒激動大聲責罵，先動手推病患，李男有正當防衛權利。