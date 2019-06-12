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夜會小鮮肉被抓包 女主播秦綾謙再告贏前夫

2019-06-12 14:40聯合報 記者陳俊智╱即時報導

主播秦綾謙2016年9月在已婚狀態下夜會小鮮肉林少緯，被前夫林炳輝（原名：吳炳輝）率徵信社登門抓包，與林少緯依約匯了380萬元到前婆婆林蔡馨樂（原名：蔡馨樂）帳戶，換取保密協議，但事後仍被媒體爆出；秦指控前夫違反協議，要求賠償給付金額和違約金共380萬元，日前獲新北地院裁准，但因對方名下沒有資產，遲遲拿不到錢，於是又興訟要求前婆婆將當初匯款金額還給前夫，今天再獲勝訴。

秦綾謙興訟表示自己與林炳輝結婚後，因雙方價值觀不同，與其家庭相處也常發生摩擦，多次溝通狀況仍無法改善，在無法解決的歧異下，曾多次提出離婚要求，也搬回娘家，2人早已形同陌路。

秦陵謙主張自己無任何不法行為，但顧及身為具有知名度的電視台主播，該事件若遭報導渲染將對其及林少緯的工作、名譽產生嚴重影響，所以不願聲張。另外，為了盡快結束失敗的婚姻，所以當晚即在派出所與林炳輝達成協議，而林炳輝對她和林少緯的交往過程及妨害家庭行為等證據均負保密義務，不得外流或散布，但未料對方言而無信。

審理時，林炳輝表示自己曾經向母親林蔡馨樂借了500萬元開公司，但因為經營期間屢屢虧損，無法有效擴大市場，最後在2015年6月申請解散。他主張，秦綾謙和林少緯所匯款向屬債務的代為清償，並非寄放在母親帳戶的金錢。

法院調查，林炳輝並未提出任何證據證明與其母林蔡馨樂收受500 萬元借款，而林蔡馨樂在另涉恐嚇案件中又曾說「380 萬元不是我們拿的，徵信社就拿走200 萬元，我們只有拿180 萬元，我們之所以要250 萬元就是認為原告騙婚又自己去爆料，我們認為不能只賠償我180 萬元，我認為要多250 萬元才能賠償我」，最後認定秦陵謙和林少緯的匯款並非代償債務，而是寄託物，因此判林蔡馨樂須將前歸回給林炳輝。全案可上訴

婆婆主播債務
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