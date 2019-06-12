紅燈左轉被罰2700 提告比照紅燈右轉罰600被駁回

2019-06-12 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



陳姓男子駕車闖紅燈左轉，被員警攔停舉發，裁處2700元。陳男不服向法院提告，主張在單向道紅燈左轉，應比照紅燈右轉改罰600元才公平。基隆地院審結，法官指闖紅燈係指車輛面對圓形紅燈仍穿越路口至銜接路段，含「左轉」行為，陳男認知有錯，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，陳男去年11月16日下午駕駛自用小客貨車，行經新北市汐止區大同路三段、長安路口時，闖紅燈左轉，被在路口執勤的汐止分局警員攔停舉發。交通部公路總局台北市區監理所認定陳「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」違規行為屬實，依道路交通管理處罰條例第53條裁處2700元。

陳男承認闖紅燈，但指道路交通管理處罰條例有明文紅燈右轉罰600元至1800元，卻沒有單向道紅燈左轉罰則條文，監理單位用闖紅燈罰他，是擴大對闖紅燈的定義，對他不公平，希望撤銷原處分，改罰較輕的600元。

道路交通管理處罰條例第53條規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處

1800元至5400元。紅燈右轉行為處600元至1800元。